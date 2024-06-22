Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη χθες Παρασκευή στην επαρχία Γκάφσα της Τυνησίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας εκ των δύο χειριστών, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της αφρικανικής χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε «κατά τη διαδικασία προσγείωσης» του ελικοπτέρου στην αεροπορική βάση που βρίσκεται στην περιοχή, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Μοχάμεντ Ζέκρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Τυνησίας.

Οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος ενός εξ αυτών. Ο δεύτερος χειριστής νοσηλεύεται και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται «σταθερή», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας της Τυνησίας.

Τον Ιούνιο του 2023, στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Τυνησίας με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τέσσερις στρατιωτικοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

