Καθολική από σήμερα η εφαρμογή του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας

Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου, η καθολική εφαρμογή της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του ΕΣΥ MyHealth για τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΕΗΦΥ), η οποία ενσωματώνει τα ιατρικά δεδομένα των πολιτών σε μία ασφαλή και εύχρηστη πλατφόρμα, φέρνοντας ένα σύγχρονο, διαλειτουργικό σύστημα που εξυπηρετεί τον πολίτη και τον γιατρό.

Μέσω του https://citizen.ehealthrecord.gov.gr, οι πολίτες έχουν πλήρη πρόσβαση στον ατομικό φάκελο υγείας τους, με όλες τις διαγνώσεις, τις συνταγές φαρμάκων, τα αποτελέσματα εξετάσεων και τις νοσηλείες, συγκεντρωμένα σε ένα σημείο. Μέσω του https://doctor.ehealthrecord.gov.gr, οι ιατροί έχουν άμεση πρόσβαση στο πλήρες ιατρικό ιστορικό των ασθενών τους, διευκολύνοντας την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα:

Οφέλη για τους πολίτες

• Πλήρης πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό: Συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες υγείας σε ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον.

• Ευκολία και ταχύτητα: Πρόσβαση στα δεδομένα από οπουδήποτε και οποτεδήποτε μέσω της εφαρμογής MyHealth και της πλατφόρμας ehealthrecord.gr.

• Ενδυνάμωση και αυτοδιαχείριση: Καλύτερος έλεγχος της υγείας και ενεργός ρόλος στη λήψη αποφάσεων.

• Βελτιωμένη επικοινωνία: Άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με τους ιατρούς.

• Ψηφιακοί βοηθοί: Υποστήριξη από τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για την καλύτερη διαχείριση της υγείας.

Οφέλη για τους γιατρούς

• Ολοκληρωμένη εικόνα του ασθενούς: Άμεση πρόσβαση σε όλο το ιατρικό ιστορικό των ασθενών (διαγνώσεις, φαρμακευτική αγωγή, νοσηλείες, επεμβάσεις) συγκεντρωμένα σε ένα σημείο.

• Βελτίωση της κλινικής πρακτικής: Εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου

• Ενίσχυση της συνεργασίας: Εύκολη και ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους γιατρούς για συντονισμένη και αποτελεσματική φροντίδα.

• Ψηφιακοί βοηθοί: Υποστήριξη από τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση του συστήματος και την άντληση πληροφοριών.

• Ενιαία πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα: Πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των ασθενών από όλους τους παρόχους υγείας, σε όλες τις βαθμίδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η έναρξη του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΕΗΦΥ) αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την ψηφιακή μεταρρύθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Είναι το επιστέγασμα ενός σπουδαίου έργου που υλοποιήθηκε με συνέπεια και όραμα από το Υπουργείο Υγείας, την ΗΔΙΚΑ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο ΕΗΦΥ μετασχηματίζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο η ιατρική πληροφορία μεταφέρεται και αξιοποιείται από τους επαγγελματίες υγείας, διασφαλίζοντας άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα, τόσο στα τακτικά ραντεβού όσο και σε επείγοντα περιστατικά. Ο πολίτης έχει πλέον πρόσβαση και έλεγχο στη φροντίδα που λαμβάνει, ενώ το κράτος αποκτά μια καθαρή, λειτουργική εικόνα της υγειονομικής πραγματικότητας. Στόχος μας είναι να περάσει η υγεία στην Ελλάδα σε μια νέα ψηφιακή εποχή, με διαφάνεια, προσβασιμότητα και ανθρωποκεντρική προσέγγιση».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας φέρνει μια μεγάλη αλλαγή στον τομέα της Υγείας, βοηθώντας σημαντικά τους πολίτες και τους γιατρούς. Απλά και εύκολα, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος, οι πολίτες μέσω του ΜyHealth App θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας υγείας τους. Είναι μια κομβική μεταρρύθμιση που διευκολύνει φυσικά τους πολίτες, αλλά μειώνει και τη γραφειοκρατία, καθώς δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε πλέον χαρτιά με εξετάσεις. Επιπλέον, οι ιατροί αντίστοιχα έχουν πλήρη γνώση του ιστορικού των ασθενών τους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν και αυτοί να προσφέρουν εξατομικευμένα την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Χρησιμοποιούμε ακόμα και την Τεχνητή Νοημοσύνη με Ψηφιακούς Βοηθούς που παρέχουν προσωποποιημένες απαντήσεις σε πολίτες και γιατρούς. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και μέσω του φορέα μας ΗΔΙΚΑ προχωρούμε σε ένα σύνολο ψηφιακών έργων, τα οποία αναβαθμίζουν την Υγεία και καθιστούν πιο εύκολη την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και των λειτουργών της».

