Νέα πνοή στον τομέα της υγείας αναμένεται να δώσει το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, που κατασκευάζεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο νοσοκομείο, το πρώτο με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην Ελλάδα, ενώ θα στελεχωθεί με ειδικότητες γιατρών που είναι ανύπαρκτες στο υπάρχον νοσοκομείο, το οποίο και θα κατεδαφιστεί με την ολοκλήρωση του νέου. Η κατασκευή του νέου νοσοκομείου θα αναδιαμορφώσει τον χάρτη της υγείας σε ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου.

Δείτε βίντεο από την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

