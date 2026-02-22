Ροδόπη: Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες ταβέρνας που κατέρρευσε το δάπεδο

Ελεύθεροι αφέθηκαν με προφορική εντολή εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες ταβέρνας στον οικισμό Πάνδροσος της Κομοτηνής, τμήμα του ξύλινου δαπέδου της οποίας κατέρρευσε χθες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πελατών του καταστήματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση διεξάγεται προανάκριση. Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας, ηλικίας 35 και 28 ετών, είχαν συλληφθεί χθες αμέσως μετά το συμβάν με την κατηγορία της πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια.

