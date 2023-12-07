Έξι μέλη της οργάνωσης Τελευταία Γενιά (Letzte Generation) έριξαν νερό με λάσπη, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες, στην πρόσοψη της βασιλικής εκκλησίας του Αγίου Μάρκου, στην Βενετία.
Venezia - Fango sulla Basilica di San Marco
Potranno arrestarci tutti, ma non cambierà il fatto che le loro menzogne presto porteranno il conto.
Firma l'appello: https://t.co/hhYdKWjiNI pic.twitter.com/N4vgFrKkAf— Fondo Riparazione | Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) December 7, 2023
«Η Βενετία είναι καταδικασμένη, θα καλυφθεί από την λάσπη, πρέπει να δράσουμε τώρα», δήλωσαν στα αγγλικά στους άναυδους τουρίστες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην πλατεία.
Ο περιφερειάρχης του Βένετο, Λούκα Τζάια, καταδίκασε την όλη κινητοποίηση και ξεκίνησε αμέσως η επιχείρηση καθαρισμού της γνωστής εκκλησίας.
Πολλοί ντόπιοι και ξένοι εκδήλωσαν, επίσης, την αντίθεσή τους.
Τα έξι μέλη της Τελευταίας Γενιάς προσήχθησαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα.
