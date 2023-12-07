Λογαριασμός
Λάσπη στην βασιλική του Αγίου Μάρκου στη Βενετία πέταξαν οι γνωστοί ακτιβιστές για το κλίμα

Τα μέλη της οργάνωσης Τελευταία Γενιά «ξαναχτύπησαν» στην πρόσοξη της διάσημης βασιλικής 

βενετια

Έξι μέλη της οργάνωσης Τελευταία Γενιά (Letzte Generation) έριξαν νερό με λάσπη, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες, στην πρόσοψη της βασιλικής εκκλησίας του Αγίου Μάρκου, στην Βενετία.

«Η Βενετία είναι καταδικασμένη, θα καλυφθεί από την λάσπη, πρέπει να δράσουμε τώρα», δήλωσαν στα αγγλικά στους άναυδους τουρίστες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην πλατεία. 

Ο περιφερειάρχης του Βένετο, Λούκα Τζάια, καταδίκασε την όλη κινητοποίηση και ξεκίνησε αμέσως η επιχείρηση καθαρισμού της γνωστής εκκλησίας.

Πολλοί ντόπιοι και ξένοι εκδήλωσαν, επίσης, την αντίθεσή τους.

Τα έξι μέλη της Τελευταίας Γενιάς προσήχθησαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα.

