Έξι μέλη της οργάνωσης Τελευταία Γενιά (Letzte Generation) έριξαν νερό με λάσπη, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες, στην πρόσοψη της βασιλικής εκκλησίας του Αγίου Μάρκου, στην Βενετία.

Venezia - Fango sulla Basilica di San Marco



Potranno arrestarci tutti, ma non cambierà il fatto che le loro menzogne presto porteranno il conto.



Firma l'appello: https://t.co/hhYdKWjiNI pic.twitter.com/N4vgFrKkAf December 7, 2023

«Η Βενετία είναι καταδικασμένη, θα καλυφθεί από την λάσπη, πρέπει να δράσουμε τώρα», δήλωσαν στα αγγλικά στους άναυδους τουρίστες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην πλατεία.

Ο περιφερειάρχης του Βένετο, Λούκα Τζάια, καταδίκασε την όλη κινητοποίηση και ξεκίνησε αμέσως η επιχείρηση καθαρισμού της γνωστής εκκλησίας.

Πολλοί ντόπιοι και ξένοι εκδήλωσαν, επίσης, την αντίθεσή τους.

Τα έξι μέλη της Τελευταίας Γενιάς προσήχθησαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

