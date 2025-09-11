Ρίο: Η μητέρα του νεκρού βρέφους είχε καταγγείλει τον σύζυγό για κακοποίηση

Στις 21 Μαΐου 2024, η μητέρα του μικρού Παναγιώτη, του βρέφους που έχασε τη ζωή του στις αρχές του 2013 στο νοσοκομείο του Ρίου, καταγγέλλει τον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού για κακοποίηση.

«Σήμερα περίπου στις 11:20 με πήρε η σύζυγός μου από τη δουλειά και πήγαμε στο σπίτι μας. Κάποια στιγμή μου ζήτησε τον λόγο που δημιούργησε έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό στην κόρη μας. Όταν του εξήγησα ότι θέλω να την παίρνω βιντεοκλήση όταν λείπω. Τότε μου έδωσε δύο χαστούκια, σφαλιάρες και στα δύο μάγουλα με τα δύο του χέρια»

Η γυναίκα καταθέτει ότι ο σύζυγός της κατανάλωσης στη συνέχεια μεγάλες ποσότητες τσίπουρου και την ξυλοκόπους επανειλημμένα.

«Ερχόταν στον καναπέ όπου ήμουν με τη μικρή, μου έριχνε κλωτσιές, μπουνιές, με τραβούσε από τα μαλλιά και με χτύπαγε με τη ζώνη παντελονιού στο κορμί μου. Έχω παντού μελανιές», ανέφερε χαρακτηριστικά εξηγώντας πως αυτό το «πηγαινε-έλα», «μέσα έξω» πίνοντας και ξαναγυρίζοντας, έγινε περί τις δέκα φορές και διήρκεσε μιάμιση ώρα περίπου.

Σύμφωνα με την κατάθεσή, οι ξυλοδαρμοί συνοδεύτηκαν από απειλές.

Η γυναίκα καταγγέλλει επίσης ότι στη συνέχεια ο σύζυγος της την απείλησε με μαχαίρι που πήρε από την κουζίνα.

«Πίστεψα ότι πήγε να πιει πάλι όμως άνοιξε το συρτάρι, πήρε ένα μακρύ μυτερό μαχαίρι και ήρθε προς το μέρος μου για να με απειλήσει ότι θα με σφάξει με αυτό, κάνοντας κινήσεις ότι θα με χτυπήσει, χωρίς ευτυχώς να τα καταφέρει».

Όταν το περιστατικό έληξε, η γυναίκα βρήκε την ευκαιρία να καλέσει την αστυνομία.

«Αφού έβαλα το παιδί για ύπνο και πήγε κι εκείνος για ύπνο, πήρα την αστυνομία τηλέφωνο για να καταγγείλω το περιστατικό»

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2012. Εκτός από το αγοράκι που έφυγε από τη ζωή το 2013, έχουν αποκτήσει τρία κοριτσάκια γεννημένα το 2014, το 2015 και το 2019, τα δύο μεγαλύτερα μεγαλώνουν σε ανάδοχες οικογένειες, ενώ το μικρότερο μαζί με τη μητέρα.

«Ήταν παρούσα η μικρή κατά το περιστατικό κακοποίησης. Δεν έχουν τελεστεί σε βάρος των παιδιών αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας», επέμεινε η γυναίκα αναφέροντας στις αρχές όμως πως ο άνδρας της έχει πρόβλημα με το αλκοόλ και βίαιη συμπεριφορά.

«Ο σύζυγός μου πίνει πολύ αλκοόλ επειδή είναι νευρικός και δεν έχει υπομονή. Δημιουργεί συνέχεια ένταση»

Η μητέρα που εξετάστηκε από ιατροδικαστή αποκαλύπτει πως ο άνδρας της έχει ποινικό παρελθόν.

«Θέλω να προσθέσω ότι στο παρελθόν έχει κάνει φυλάκιση για παραβίαση περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί ύστερα από απόφαση του ανακριτή Ιωαννίνων, για θανατηφόρα σωματική βλάβη του ανήλικου τέκνου μας που χάσαμε τριών μηνών το έτος 2013»

Για αυτή την υπόθεση ο σύζυγος καταδικάστηκε σε 42 μήνες φυλάκιση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, ενώ για ενδοοικογενειακή απειλή κατ εξακολούθηση έχει καταδικαστεί σε 14 μήνες φυλάκιση.

