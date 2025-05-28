Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, τάσσεται υπέρ της αποποινικοποίησης της κατοχής μικρής ποσότητας κάνναβης, λέγοντας ότι οι ισχύοντες νόμοι «δεν μπορούν να δικαιολογηθούν».

Μία νέα έκθεση της Επιτροπής Ναρκωτικών του Λονδίνου (London Drugs Commission) προτείνει μία σειρά από μεταρρυθμίσεις στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τη νομοθεσία, τις αρχές δημόσιας υγείας και την αστυνομία, με τον Καν να καλεί την κυβέρνηση να εξετάσει τις προτάσεις αυτές.

My statement on the independent London Drugs Commission report: pic.twitter.com/CxMHxRusnE — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) May 28, 2025

Η επιτροπή, με επικεφαλής τον πρώην υπουργό των Εργατικών, Τσαρλς Φάλκονερ, εισηγείται μεταξύ άλλων την αφαίρεση της φυσικής κάνναβης από τον Νόμο περί Κατάχρησης Ναρκωτικών (Misuse of Drugs Act), όπου σήμερα κατατάσσεται στο Β.

Όπως διαπιστώνεται από τη σχετική έκθεση, οι ισχύοντες νόμοι για την κάνναβη είναι «δυσανάλογοι σε σχέση με τις βλάβες που μπορούν να προκαλέσουν». Στο πλαίσιο των προτάσεων, επισημαίνεται ότι ακόμη και όταν εντοπίζεται ποσότητα κάνναβης πέραν της προσωπικής χρήσης, οι προβλεπόμενες κυρώσεις «είναι ακραίες», σε σύγκριση με τους πραγματικούς κινδύνους.

Η επιτροπή ασκεί επίσης κριτική στις πρακτικές της αστυνομίας, σημειώνοντας πως η κάνναβη εντοπίζεται συχνά μέσω ελέγχων τύπου «stop and search» (σωματική έρευνα), οι οποίοι εφαρμόζονται «δυσανάλογα» σε βάρος φυλετικών μειονοτήτων. Προτείνεται να πάψει η υποψία κατοχής κάνναβης να αποτελεί λόγο για έναν τέτοιο έλεγχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτροπή δεν ζητάει πλήρη αποποινικοποίηση, λέγοντας ότι οι μακροπρόθεσμες βλάβες στη δημόσια υγεία «δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί πλήρως».

Αντ' αυτού, προτείνει τη μεταφορά της «φυσικής» - σε αντίθεση με τη «συνθετική» - κάνναβης από τον Νόμο περί Κατάληψης Ναρκωτικών στο Νόμο περί Ψυχοδραστικών Ουσιών, νομιμοποιώντας ουσιαστικά την κατοχή μικρών ποσοτήτων για προσωπική χρήση, ενώ παράλληλα δεν απαγορεύεται η εισαγωγή, παρασκευή ή η διανομή του ναρκωτικού.

Η επιτροπή ζητάει επίσης τη βελτίωση των υπηρεσιών απεξάρτησης και την καλύτερη εκπαίδευση των νέων σχετικά με τους κινδύνους της κάνναβης.

Ο Τσαρλς Φάλκονερ δήλωσε:

«Η νομιμοποίηση δεν είναι η απάντηση. Η απάντηση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στους εμπόρους και όχι στους χρήστες. Όσοι υποφέρουν από τις αρνητικές του κάνναβη - που μπορεί να είναι ένας μικρός αριθμός χρηστών, αλλά είναι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων - χρειάζονται αξιόπιστη, συνεπή ιατρική και άλλη υποστήριξη. Και χρειάζεται πολύ περισσότερη εκπαίδευση σχετικά με τους κινδύνους της χρήσης κάνναβης».

Απαντώντας στην έκθεση, ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας τόνισε πως παρουσιάζεται «μια πειστική, βασισμένη σε στοιχεία, επιχειρηματολογία για την αποποινικοποίηση της κατοχής μικρών ποσοτήτων φυσικής κάνναβης, την οποία η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει».

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόταση να αναταξινομήσει την κάνναβη από ουσία Κατηγορίας Β βάσει του Νόμου περί Κατάχρησης Ναρκωτικών.

Έντονη ήταν η αντίδραση του σκιώδους υπουργού εσωτερικών Κρις Φιλπ ο οποίος υποστήριξε ότι η κατοχή κάνναβης δεν πρέπει να αποποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. «Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες πόλεις των ΗΠΑ και του Καναδά να καταστρέφονται από ήπιες πολιτικές για τα εθιστικά και επιβλαβή ναρκωτικά», πρόσθεσε.

