Γερμανία: Το ΥΠΕΣ απαγόρευσε το «Βασίλειο της Γερμανίας»

Το γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε εκτός νόμου το λεγόμενο «Βασίλειο της Γερμανίας». Ο αυτοαποκαλούμενος «βασιλιάς», Πέτερ Φίτσεκ, συνελήφθη από τις αρχές.

Το γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σήμερα (13 Μαΐου) εκτός νόμου το λεγόμενο «Βασίλειο της Γερμανίας» ("Königreich Deutschland” – KRD), μία από τις πιο σημαντικές ομάδες της οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ» που μετρά περί τους 6.000 υποστηρικτές. Οι αρχές προχώρησαν επιπλέον στη σύλληψη του αυτοαποκαλούμενου «βασιλιά», του 59χρονου Πέτερ Φίτσεκ. Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ έκανε λόγο για «σοβαρό πλήγμα» εναντίον των «Πολιτών του Ράιχ».

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ακίνητο στο Χάλσμπρικε της Σαξονίας, όπου διέμενε και ο Φίτσεκ, αλλά και 13 ακόμα ακίνητα της ομάδας σε επτά διαφορετικά κρατίδια της χώρας, όπως μεταξύ άλλων στη Θουριγγία, το Βρανδεμβούργο και τη Βάδη-Βυρτεμβέργη.

Ο «βασιλιάς» Φίτσεκ έχει απασχολήσει πολλάκις τις αρχές

Σε βάρος του Φίτσεκ είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εδώ και κάποιες εβδομάδες. Πρόκειται εξάλλου εδώ και χρόνια για έναν από τους πρωταγωνιστές της οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ», ο οποίος έχει απασχολήσει πολλάκις τις αρχές στο παρελθόν για διαφόρων ειδών οικονομικές απάτες.

Πέραν των διοικητικών μέτρων σε βάρος του, ο «Πέτερ ο Πρώτος», όπως αυτοαποκαλούνταν ο 59χρονος, απειλείται και με ποινικές επιπτώσεις, καθώς ο Γενικός Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας της Καρλσρούης ερευνά εδώ και κάποιον καιρό τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με τον Φίτσεκ στο επίκεντρο – σε βάρος του Φίτσεκ αλλά και τριών ακόμα μελών της οργάνωσης ερευνώνται κατηγορίες σχετικά με εγκληματικές χρηματικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Από το 2012, όταν και έγινε η «στέψη» του πρώην μάγειρα και δασκάλου καράτε, ο Φίτσεκ ξεκίνησε να επεκτείνει σταδιακά το «βασίλειό» του, με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων ακινήτων και «υπηκόων». Σύμφωνα με την ιδεολογία των «Πολιτών του Ράιχ», στην «επικράτεια» αυτού του «βασιλείου» οι νόμοι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας υποτίθεται πως δεν έχουν καμία ισχύ.

Ο Φίτσεκ έβρισκε διαρκώς νέους τρόπους για να τσεπώσει λεφτά από τους «υπηκόους» του – παίρνοντας για παράδειγμα τα ευρώ τους και δίνοντάς τους σε αντάλλαγμα νομίσματα του «βασιλείου» ή δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης. Οι οικονομικές συνεισφορές των «υπηκόων» ανέρχονταν μάλιστα σε κάμποσα εκατομμύρια ευρώ.

Ποιοι είναι οι «Πολίτες του Ράιχ»;

Οι «Πολίτες του Ράιχ» είναι άνθρωποι που κηρύσσουν το σπίτι ή το οικόπεδό τους ως ανεξάρτητο κράτος και δεν αναγνωρίζουν τη νομοθεσία της Γερμανίας. Η ιδεολογία τους χαρακτηρίζεται από διάφορες συνωμοσίες θεωρίας, στις οποίες κεντρικό σημείο αποτελεί η αντίληψη πως η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία δεν είναι κυρίαρχο κράτος και ως εκ τούτου οι νόμοι της δεν έχουν ισχύ. Βάσει αυτών των αντιλήψεων οι «Πολίτες του Ράιχ» αρνούνται να πληρώσουν φόρους και τέλη στα γερμανικά δημόσια ταμεία.

Το εν λόγω κίνημα γνώρισε μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια και παρακολουθείται εντατικά από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος (ΥΠΣ). Σύμφωνα με την ΥΠΣ, το 2023 ο αριθμός των «Πολιτών του Ράιχ» και εκείνων που δεν αναγνωρίζουν τη Γερμανία ως κυρίαρχο κράτος ανερχόταν στους 25.000 – από αυτούς ένας στους δέκα θεωρείται προσανατολισμένος στη βία, ενώ 1.350 χαρακτηρίζονται ως ακροδεξιοί εξτρεμιστές. Μάλιστα, σε επιχειρήσεις της γερμανικής αστυνομίας με στόχο τον αφοπλισμό ομάδων ή μεμονωμένων «Πολιτών του Ράιχ» έχουν σημειωθεί πολλές φορές ανταλλαγές πυρών, οι οποίες είχαν ενίοτε ως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό ή και τον θάνατο αστυνομικών.

Η απαγόρευση του «Βασιλείου της Γερμανίας» από το Υπουργείο Εσωτερικών συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση χρήσης του ονόματος της οργάνωσης, τη διάλυση της ιεραρχίας και της δομής της καθώς και την κατάσχεση των περιουσιακών της στοιχείων. Επιπλέον, η συνέχιση της οργάνωσης αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, ο Φίτσεκ διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει δικαστικά εναντίον της απόφασης.

Πηγή: Deutsche Welle

