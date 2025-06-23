ΟΗΕ: Oι υπεύθυνοι για την επίθεση στον Προφήτη Ηλία πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση της Κυριακής στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές ανάρρωσης στους τραυματίες.

Τόνισε ότι οι υπεύθυνοι για τρομοκρατικές ενέργειες πρέπει να λογοδοτήσουν, σημειώνοντας ότι οι συριακές μεταβατικές αρχές απέδωσαν την ευθύνη στο Ισλαμικό Κράτος (ISIL) μετά από προκαταρκτική έρευνα.

Ζήτησε επίσης τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας και επαναβεβαίωσε τη δέσμευση του ΟΗΕ να στηρίξει τον συριακό λαό στην επιδίωξη του για ειρήνη, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

"Eχουμε δει τις μειονότητες στη Συρία να δοκιμάζονται. Πιστεύω επίσης ότι έχουμε δει την κυβέρνηση να καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να καθησυχάσει αυτές τις μειονότητες. Είναι επιτακτικό οι μεταβατικές αρχές να διασφαλίσουν ότι όλες οι μειονότητες είτε είναι θρησκευτικές, είτε εθνοτικές, είτε άλλες αισθάνονται ευπρόσδεκτες και ότι η φωνή τους ακούγεται στη Συρία" ανέφερε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

