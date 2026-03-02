Δυσαρέσκεια της Κύπρου για τη χρήση των βρετανικών βάσεων

Έντονη δυσαρέσκεια προς το Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζει η κυπριακή κυβέρνηση για την απουσία σαφούς και έγκαιρης διαβεβαίωσης πως οι βρετανικές βάσεις στη χώρα δεν θα χρησιμοποιηθούν για πολεμικούς σκοπούς, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου.

Όπως ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης και σύμφωνα με το sigmalive.com, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν προηγηθεί από τον Κιρ Στάρμερ, στο χθεσινό του διάγγελμα, δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο «σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού».

Πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε πως υπήρξε σήμερα διευκρινιστική τοποθέτηση από πλευράς του υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ενημέρωση που είχε η Λευκωσία σε πολλές επικοινωνίες και σε διάφορα επίπεδα ήταν ξεκάθαρη ως προς τον αυστηρά ανθρωπιστικό ρόλο.

«Αυτή ήταν και η δική μας επίσημη θέση. Αυτή είναι και η δική μας διαχρονική θέση, γιατί το μήνυμα που στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση, και όχι μόνο ρητορικά, αλλά μέσα από τον τρόπο που η Κυπριακή Δημοκρατία διαχρονικά λειτουργεί — και σας θυμίζω ότι εδώ και δεκαετίες η Κυπριακή Δημοκρατία το έχει αποδείξει — είναι ότι είμαστε ανθρωπιστικός κόμβος και αυτό θέλουμε να προβάλλουμε, γιατί αυτό ακριβώς είναι που υπηρετούμε», ανέφερε.

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα διαβήματα και επαφές, τόσο για να εκφραστεί η δυσαρέσκεια της Λευκωσίας ως προς τον τρόπο που επικοινωνήθηκε το μήνυμα, όσο και για το γεγονός ότι χθες δεν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση των υπηκόων της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν πλησίον των βάσεων Ακρωτηρίου.

Ερωτηθείς για την ανακοίνωση του πρώην Γενικού Εισαγγελέα Κώστας Κληρίδη, ο οποίος υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάθε νομικό έρεισμα να ζητήσει και να επαναδιαπραγματευτεί το καθεστώς των βάσεων και τους όρους λειτουργίας τους, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε: «Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείουμε τίποτα».





Πηγή: skai.gr

