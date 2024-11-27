ΗΠΑ: Η Ουκρανία πρέπει να μειώσει την ηλικία μάχης στα 18 έτη - «Χρειάζονται περισσότερα στρατεύματα, όχι μόνο όπλα»

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η Ουκρανία πρέπει να στρατολογήσει περισσότερους στρατιώτες στον πόλεμο με τη Ρωσία, μεταξύ άλλων με τη μείωση της ηλικίας στράτευσης, καθώς η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και όχι όπλων είναι η πιο πιεστική ανάγκη της χώρας.

Η κυβέρνηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να μειώσει την ηλικία στράτευσης στα 18 από τα 25 έτη για να δημιουργήσει την αναγκαία ροή νέων στρατιωτών που θα εναλλάσσονται στην πρώτη γραμμή, δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης σύμφωνα με το Bloomberg.

Το μήνυμα αυτό είναι το σαφέστερο μήνυμα της νευρικότητας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους για την αντίσταση του Ζελένσκι στην επιστράτευση νεότερων στρατιωτών. Ο Ουκρανός ηγέτης έχει πει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να μειωθεί η ηλικία στράτευσης, μια ιδέα που είχε προωθηθεί από τους συμμάχους ως απάντηση στο αίτημά του για εγγυήσεις ασφάλειας και οικονομικών εγγυήσεων που θεώρησε ως «σχέδιο νίκης» της χώρας.

Με λιγότερο από δύο μήνες στην εξουσία, η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει επίσης επιδιώξει να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ουκρανίας πριν αναλάβει τα ηνία ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε νωρίτερα την Τετάρτη ότι η ιδέα που διακινείται σε ορισμένους κύκλους ότι η Δύση πρέπει να δώσει στην Ουκρανία πυρηνικά όπλα είναι «τρελή» και ότι η αποτροπή ενός τέτοιου σεναρίου ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία.

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, δήλωσε ότι είναι προς το συμφέρον των δυτικών κυβερνήσεων να διασφαλίσουν ότι ένα τέτοιο σενάριο, το οποίο χαρακτήρισε «αυτοκτονικό», δεν θα υλοποιηθεί.

Η Ζαχάροβα είπε ότι τέτοιες «ανεύθυνες ενέργειες» από την Ουκρανία και τους δυτικούς υποστηρικτές της θα μπορούσαν να φέρουν τον κόσμο στο «χείλος της καταστροφής».

