Τουρκία: Αντιδρά η αντιπολίτευση για το «ψαλίδι» στον εκσυγχρονισμό εξοπλιστικών

Σε καθεστώς μεγάλων ανατροπών όσον αφορά τα εξοπλιστικά της βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Τουρκία.

Καθώς o υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, ανήγγειλε πως η Άγκυρα θα προβεί εν τέλει μόνο σε αγορά 40 F-16, εγκαταλείποντας το πλάνο εκσυγχρονισμού άλλων 79 αντίστοιχων πολεμικών αεροσκαφών, ο προϋπολογισμός του προγράμματος, που αφορούσε και απόκτηση πυρομαχικών, μειώνεται ως αποτέλεσμα, από τα τουλάχιστον 20 δισ. δολάρια, στα οποία και υπολογιζόταν, σε 7.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, ο Τούρκος ΥΠΑΜ υποστηρίζει πως η Γερμανία θα δώσει την έγκρισή της για την απόκτηση eurofighter με τις σχετικές διαβουλεύσεις να συνεχίζονται.

Εξάλλου όπως υποστηρίζει, ο επόμενος στόχος της Τουρκίας είναι τα F-35 για τα οποία σημειώνει πως η Άγκυρα «λαμβάνει μηνύματα» από τις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, η τουρκική αντιπολίτευση παρουσιάζει τη χώρα μας ως πρότυπο, συνοψίζοντας πως ενδεχομένως ο εκσυγχρονισμός στην Τουρκία δεν προχωράει εξαιτίας του Ισραήλ αλλά και της νέας κυβέρνησης που εκλέχθηκε στις ΗΠΑ.

«Η πολεμική αεροπορική ισχύς της Τουρκίας είναι αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να αποδυναμωθεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά σε σύγκριση με άλλες χώρες της περιοχής», αναφέρει ενδεικτικά ο Αναπληρωτής πρόεδρος του CHP, Yankı Bağcıoğlu, περιγράφοντας πως καθώς το Ισραήλ ενισχύει τα αποθέματά του με σύγχρονα αεροσκάφη, όπως τα F-35 και F-15, η Ελλάδα ανανεώνει την πολεμική της αεροπορία με τον εκσυγχρονισμό των F-16V και την αγορά Rafale, ενώ προσπαθεί να προσθέσει και τα F-35 στο δυναμικό της.

«Τα τελευταία 20 χρόνια, ως μαχητικά έχουν προστεθεί στο δυναμικό μόνο 30 αεροσκάφη F-16. Οι πολιτικά υποκινούμενες αποφάσεις σχετικά με τα αμυντικά έργα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις διαδικασίες προμηθειών», σημειώνει.

«Μήπως ο λόγος που εγκαταλείψαμε τα 79 κιτ εκσυγχρονισμού είναι επειδή χρειαζόμαστε άδεια από τις ΗΠΑ για ελεύθερο εκσυγχρονισμό;», διερωτάται τονίζοντας πως είναι γνωστό το καθεστώς των τουρκο-ισραηλινών σχέσεων.

Την ίδια ώρα, επίσης γνωστή χαρακτηρίζει και τη στάση του Trump και του υπουργικού συμβουλίου του υπέρ του Ισραήλ.

«Είναι δυνατόν να δοθούν F-35 στην Τουρκία, η οποία έχει ανακοινώσει σε ανώτατο επίπεδο ότι αναμένει επίθεση από το Ισραήλ; Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε την κυβέρνηση Trump; Δεν θα συζητηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στην εθνική μας ασφάλεια οι λανθασμένες αποφάσεις που λαμβάνονται με πολιτική επιρροή στα αμυντικά έργα; Δεν θα αναλάβει κανείς την ευθύνη;» είναι μερικά ακόμη από τα ερωτήματα που θέτει.

