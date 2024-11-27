Η «συμφωνία για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας», η οποία κεντρίζει την προσοχή ως η συμφωνία της προστασίας των δικαιωμάτων της Τουρκίας και της Λιβύης στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπλήρωσε το πέμπτο έτος της, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο της Τουρκίας Anadolu.
Ειδικότερα, η συμφωνία που υπογράφηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019 σημαίνει ότι οι δύο χώρες θα μπορούν να διεκδικήσουν δικαιώματα επί των φυσικών πόρων εντός των ορίων που έχουν καθοριστεί στη Μεσόγειο.
Η συμφωνία, η οποία υπεγράφη μετά τη συνάντηση του τότε πρωθυπουργού της Λιβύης Fayez al- Sarraj με τον Πρόεδρο Recep Tayyip Erdoğan, προκειμένου να συμβάλει στην εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στη Λιβύη και να αναπτύξει τις σχέσεις σε όλους τους δυνατούς τομείς στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων, εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) Antonio Guterres το 2020 σύμφωνα με το άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
