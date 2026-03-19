Reuters: Ηγέτες της ΕΕ ζητούν παρέμβαση για το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να λάβουν προσωρινά και στοχευμένα μέτρα, προκειμένου να περιοριστεί η εκτίναξη των τιμών ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με προσχέδιο κοινών συμπερασμάτων που είδε το Reuters.

Το ίδιο έγγραφο επισημαίνει επίσης ότι τα όποια μέτρα θα πρέπει να διατηρούν τα κίνητρα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, να στηρίζουν την ταχύτερη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διασφαλίζουν τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.