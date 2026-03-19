«Η εύθραυστη κατάσταση του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια της Ουκρανίας, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες δυνατότητες εξωτερικής ηλεκτροδότησης, δυσκολεύει σημαντικά τη συντήρηση των ηλεκτρικών του συστημάτων», ανέφερε την Πέμπτη ο επικεφαλής του IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια, αλλά χρειάζεται ρεύμα για να διατηρεί το πυρηνικό υλικό ψυχρό και να αποτρέπει ένα ενδεχόμενο πυρηνικό ατύχημα (τήξη πυρήνα).



