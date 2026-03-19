Ισραήλ: Θέλει πετρέλαιο και αέριο να διέρχονται μέσω της χώρας μετά τον πόλεμο με το Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι θα πρέπει να κατασκευαστούν αγωγοί που θα μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Μέση Ανατολή μέσω της Αραβικής Χερσονήσου προς ισραηλινά λιμάνια, ώστε να παρακαμφθούν οι απειλές του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ και στα ύδατα του Κόλπου.

Μία ημέρα μετά την ισραηλινή επίθεση στο κύριο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν, ο Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει πλέον την ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου, ισχυρισμός που αμφισβητείται από τον διεθνή οργανισμό πυρηνικής ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της 45λεπτης συνέντευξης, επιχείρησε να υπερασπιστεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της χώρας του, την ώρα που τα πλήγματα στο κοίτασμα South Pars προκάλεσαν αλυσιδωτές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, εκτινάσσοντας τις τιμές της ενέργειας.



Πηγή: skai.gr

