Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε δύο ενόπλους από την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς που επιχειρούσαν στον Λίβανο.

Πρόκειται για τον Μοχάμεντ Χουσεΐν Αλί αλ Μαχμούντ ο οποίος είχε την εκτελεστική ηγεσία της οργάνωσης για τον Λίβανο και σκοτώθηκε από αεροπορική επιδρομή, αλλά και για τον Σαίντ Αλα Ναίφ Αλί, μέλος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς στον Λίβανο, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης, από μία βραδινή πολεμική επιχείρηση των Ισραηλινών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Οι Ταξιαρχίες του αλ Κασάμ, που αποτελούν την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς επιβεβαίωσαν το θάνατο των δύο ενόπλων, μετά από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών στον Λίβανο, αλλά με διαφορετικά ονόματα, Μοχάμεντ Χουσείν αλ Λουίζ και Σαίντ Ατάλα Αλί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

