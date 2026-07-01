Ρεπουμπλικάνος βουλευτής ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει τα F-35 στην Τουρκία

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από τη Νέα Υόρκη, Μάικ Λόλερ (Mike Lawler) ζητά με αυστηρό τόνο από τον - κατά τα άλλα - αγαπημένο του φίλο και υποστηρικτή, Ντόναλντ Τράμπ (Donald Trump) να μην παραχωρήσει τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία.

Σε επιστολή προς τον «πλανητάρχη», που αναμένεται να υπογράψουν και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί νομοθέτες, αναφέρει τα εξής:

Αγαπητέ Πρόεδρε Τραμπ:

Σας γράφουμε σήμερα για να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία μας για οποιαδήποτε προσπάθεια πώλησης των F-35 στην Τουρκία. Με τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Προέδρου Ερντογάν προς τους μεγαλύτερους εταίρους μας, σε συνδυασμό με τις προβληματικές αμυντικές του συνεργασίες με τους αντιπάλους μας, δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας μας να τους πουλήσουμε τα F-35.

Το πρόγραμμα F-35 είναι μια καινοτόμος και στρατηγικά σημαντική αμυντική πρωτοβουλία εντός του Υπουργείου Πολέμου. Το πρόγραμμα βασίζεται στην αρχή της κοινότητας και έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει μια ενοποιημένη πλατφόρμα αεροσκαφών ικανή να εξυπηρετεί πολλαπλούς κλάδους του αμερικανικού στρατού, ενισχύοντας παράλληλα τον συντονισμό μεταξύ των συμμαχικών κρατών.

Σε αυτό το πρόγραμμα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί μας λόγω της έμφασης που δίνει στην αεροπορική υπεροχή, την προσιτή τιμή μέσω της κοινής παραγωγής και την τεχνολογική καινοτομία. Η διεθνής δομή του προγράμματος επιτρέπει στις συμμαχικές χώρες να λειτουργούν διαλειτουργικά συστήματα, ενισχύοντας τις συλλογικές αμυντικές συνεργασίες και τον στρατιωτικό συντονισμό σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ και άλλα συμμαχικά δίκτυα.

Το 2019, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος Ερντογάν αποφάσισε να αγοράσει το ρωσικής κατασκευής σύστημα αεράμυνας S-400, παραμένοντας παράλληλα εταίρος στο πρόγραμμα F-35.

Αυτό αποτελούσε σημαντική απειλή για την ασφάλεια και η κυβέρνησή σας απέκλεισε επίσημα την Τουρκία από το πρόγραμμα ως αποτέλεσμα. Επιπλέον, μέσω της NDAA για το οικονομικό έτος 2020, η οποία υπογράφηκε σε νόμο, το Κογκρέσο κωδικοποίησε περιορισμούς για τον περιορισμό της μεταφοράς των αεροσκαφών F-35 και του σχετικού εξοπλισμού, ενώ η Τουρκία διατηρούσε την κατοχή του συστήματος αεράμυνας S-400.

Αυτό δεν περιλάμβανε μόνο τα ίδια τα αεροσκάφη, αλλά και τεχνικά δεδομένα, εξοπλισμό υποστήριξης και υποδομές που συνδέονταν με τη λειτουργία του αεροσκάφους. Το μήνυμα ήταν σαφές: η Τουρκία δεν μπορούσε να παραμείνει στο πρόγραμμα ενώ λειτουργούσε το ρωσικό σύστημα.

Από το 2019, ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει μόνο εντείνει τον ανταγωνισμό των ΗΠΑ και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία συνεχίζει να διατηρεί στρατιωτική παρουσία στη Βόρεια Κύπρο και έχει εμπλακεί σε επιθετικές ενέργειες εναντίον της Ελλάδας λόγω επαναλαμβανόμενων θαλάσσιων και αεροπορικών διαφορών. Επιπλέον, υπάρχει συνεχής και αυξανόμενη αντι-ισραηλινή ρητορική, ενώ η Τουρκία διατηρεί διμερείς σχέσεις με το Ιράν.

Ενώ η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ από το 1952, δεν έχει υπάρξει αξιόπιστος εταίρος μέχρι σήμερα.

Ακριβώς όπως πιέσατε για να απαγορεύσετε για πρώτη φορά την πώληση των F-35 στην Τουρκία το 2019, σας προτρέπουμε να διατηρήσετε αυτήν την απαγόρευση σήμερα. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα έστελνε λάθος μήνυμα στον Πρόεδρο Ερντογάν και στους συμμάχους και εταίρους μας τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

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