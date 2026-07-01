Η Ιρλανδία στο «τιμόνι» της ΕΕ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ιρλανδία αναλαμβάνει σήμερα την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, αντικαθιστώντας την Κύπρο.

Κορυφαίες προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της Ευρώπης, η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και η επιβολή περαιτέρω κυρώσεων στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέροντας ότι οι Ουκρανοί αξίζουν μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη μετά από τέσσερα χρόνια ρωσικής επιθετικότητας.

Ανταγωνιστικότητα, Ουκρανία, αλλά και η κρίσιμη διαπραγμάτευση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό των επόμενων ετών είναι μερικές από τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας στην ΕΕ.Η Ιρλανδία διαδέχεται την Κύπρο στην εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκινά σήμερα. Όπως ανακοίνωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν, κορυφαία προτεραιότητα για τη χώρα του θα είναι να προωθήσει «τα σχέδια δράσης που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της Ευρώπης». Πρωταρχικής σημασίας θεωρούνται επίσης για την Ιρλανδική Προεδρία η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, καθώς και η επιβολή περαιτέρω κυρώσεων στη Ρωσία, λόγω του επιθετικού πολέμου απέναντι στην Ουκρανία.



«Για περισσότερα από τέσσερα χρόνια οι άνθρωποι στην Ουκρανία υφίστανται τις συνέπειες της ρωσικής επιθετικότητας και αξίζουν μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη» δήλωσε ο Μίχολ Μάρτιν το μεσημέρι της Τετάρτης, λίγο πριν υποδεχθεί στο Δουβλίνο τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: Deutsche Welle

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