Τραγική κατάληξη είχαν οι πανηγυρισμοί για την πρόκριση του Μεξικού στη φάση των «16» του Μουντιάλ, καθώς τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαζικών συγκεντρώσεων στο κέντρο της Πόλης του Μεξικού, όπου περίπου ένα εκατομμύριο φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τη νίκη της εθνικής ομάδας επί του Ισημερινού.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές Αρχές της μεξικανικής πρωτεύουσας, τρία από τα θύματα υπέκυψαν από ασφυξία. Πρόκειται για μία 19χρονη, έναν 44χρονο και μία 48χρονη, η οποία κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο. Ένας ακόμη άνδρας, περίπου 30 ετών, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με σοβαρούς σπασμούς και γαστρεντερική αιμορραγία και κατέληξε έπειτα από καρδιακή ανακοπή.

Τα επείγοντα περιστατικά σημειώθηκαν κατά μήκος της λεωφόρου Πασέο ντε λα Ρεφόρμα, όπου είχαν τοποθετηθεί γιγαντοοθόνες για τη μετάδοση της αναμέτρησης. Η περιοχή είχε κλείσει για την κυκλοφορία σε μήκος μεγαλύτερο των δύο χιλιομέτρων προκειμένου να φιλοξενήσει τους φιλάθλους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Universal, ο συνωστισμός που αποδείχθηκε μοιραίος προκλήθηκε όταν πυροτεχνήματα προκάλεσαν πανικό στο συγκεντρωμένο πλήθος, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να αρχίσουν να τρέχουν, να πέφτουν στο έδαφος και να ποδοπατούνται.

«Χαίρομαι για τη νίκη του Μεξικού, αλλά οι πανηγυρισμοί έχουν ξεφύγει. Δεν μπορείς να αφήνεις τη χαρά σου να επηρεάζει τους άλλους. Η ελευθερία του καθενός σταματά εκεί όπου αρχίζει η ελευθερία του άλλου», δήλωσε στο Ρόιτερ η 54χρονη Πατρίσια Γκαρσία, η οποία βρισκόταν ανάμεσα στο πλήθος.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές χάους, με φιλάθλους να εγκλωβίζονται μέσα στο πυκνό πλήθος, ενώ σε άλλα πλάνα διακρίνονται επεισόδια μεταξύ οπαδών, μέσα σε δρόμους γεμάτους κουτάκια, μπουκάλια και υπολείμματα αλκοολούχων ποτών.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ανακοίνωσε ότι η Γενική Εισαγγελία θα διερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας, ενώ οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας ενόψει της αναμέτρησης της εθνικής ομάδας με την Αγγλία για τη φάση των «16», την Κυριακή.

«Ο κόσμος πρέπει να γιορτάζει με υπευθυνότητα», δήλωσε η Μεξικανή πρόεδρος κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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