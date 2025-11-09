Remembrance Sunday: Η Βρετανία αποτίει φόρο τιμής στους πεσόντες των πολέμων

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Λονδίνο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τις κεντρικές τελετές μνήμης προς τιμήν όσων έχασαν τη ζωή τους σε πολεμικές συρράξεις. Ο Βασιλιάς Κάρολος θα δώσει το «παρών» στο Κενοτάφιο, ηγούμενος του έθνους στην τήρηση δίλεπτης σιγής.

Ο Βρετανός μονάρχης, συνοδευόμενος από μέλη της βασιλικής οικογένειας και εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη των πεσόντων.

Στην παρέλαση της βρετανικής Βασιλικής Λεγεώνας αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 10.000 βετεράνοι των ενόπλων δυνάμεων αλλά και περίπου 20 βετεράνοι του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, σε δήλωσή του τόνισε: «Την Κυριακή της μνήμης, τιμούμε όσους υπηρέτησαν τη χώρα μας. Αναλογιζόμαστε το εξαιρετικό θάρρος των ενόπλων δυνάμεών μας στους παγκόσμιους πολέμους και στις επόμενες συρράξεις, η υπηρεσία των οποίων εξασφάλισε τις ελευθερίες που αγαπάμε σήμερα».

Η δίλεπτη σιγή θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ. (τοπική ώρα), με την παρέλαση να ακολουθεί στις 11:25 π.μ. Χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συγκεντρωθούν κατά μήκος της λεωφόρου Whitehall για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Ο αρχηγός του επιτελείου άμυνας, Πτέραρχος Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, δήλωσε: «Από το Κενοτάφιο στο Λονδίνο μέχρι τα μνημεία στις πόλεις και τα χωριά σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, και οπουδήποτε υπηρετούν οι ένοπλες δυνάμεις μας ανά τον κόσμο, στεκόμαστε για να θυμηθούμε το θάρρος τους, τις θυσίες τους και τη διαρκή κληρονομιά τους. Θα τους θυμόμαστε».

Η Ημέρα Μνήμης και η Κυριακή Μνήμης

Η Ημέρα Μνήμης (Remembrance Day) και η Κυριακή Μνήμης (Remembrance Sunday) αποτελούν δύο σημαντικές εθνικές επετείους στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας. Είναι αφιερωμένες σε όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας την πατρίδα τους σε πολεμικές συγκρούσεις, από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα.

Η Ημέρα Μνήμης τιμάται κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου, ημερομηνία που σηματοδοτεί το τέλος του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου το 1918. Στις 11:00 το πρωί, σε ολόκληρη τη χώρα τηρείται δίλεπτη σιγή στη μνήμη των πεσόντων.

Η Κυριακή Μνήμης, από την άλλη, είναι η Κυριακή που βρίσκεται πιο κοντά στην 11η Νοεμβρίου και αποτελεί την ημέρα των επίσημων τελετών. Στο Κενοτάφιο του Λονδίνου, πραγματοποιείται η καθιερωμένη τελετή παρουσία του Βασιλιά, μελών της βασιλικής οικογένειας, πολιτικών ηγετών και εκπροσώπων των ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κατατίθενται στεφάνια, τηρείται δίλεπτη σιγή και ακολουθεί παρέλαση βετεράνων και στρατιωτικών σωμάτων.

Πέρα από το Λονδίνο, σε πόλεις και χωριά σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιούνται αντίστοιχες τελετές και εκδηλώσεις αποτίοντας φόρο τιμής σε όσους θυσίασαν τη ζωή τους για την ειρήνη και την ελευθερία.

Το σύμβολο της παπαρούνας

Το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο και των δύο ημερών είναι η κόκκινη παπαρούνα (γνωστό ως poppy). Έχει καθιερωθεί ως ένα διαχρονικό σύμβολο, εμπνευσμένο από τα λουλούδια που φύτρωσαν στα πεδία του δυτικού μετώπου μετά τον πόλεμο.

Κατά τις εβδομάδες που προηγούνται της Ημέρας Μνήμης, είναι σύνηθες οι πολίτες να φορούν μια χάρτινη παπαρούνα στο πέτο τους.

Πηγή: skai.gr

