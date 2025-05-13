Οι δυτικές χώρες έδειξαν ότι είναι έτοιμες να βλάψουν τις δικές τους οικονομίες για να κακομεταχειριστούν τη Ρωσία, επομένως η Μόσχα πρέπει να προετοιμαστεί για περισσότερες κινήσεις όπως αυτή», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνάντηση με μέλη της Ένωσης Delovaya Rossiya (Business Russia).

«Οι κορυφαίες οικονομίες του κόσμου διολισθαίνουν σε ύφεση, μόνο και μόνο για να μας βλάψουν», τόνισε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Και συνέχισε: «Φυσικά, πρέπει να το έχουμε κατά νου ότι μπορούν να κάνουν αυτό για το οποίο μιλούν. Και φυσικά, πρέπει τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές συνέπειες», είπε ο Πούτιν απευθυνόμενος σε επιχειρηματίες.

«Τα πάντα είναι αλληλένδετα στον σύγχρονο κόσμο, το γνωρίζουμε όλοι. Ωστόσο, υπάρχουν βασικοί παράγοντες που αποτελούν μία από τις παραμέτρους της οικονομικής μας ανεξαρτησίας και κυριαρχίας», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Και κατέληξε στην ομιλία του: «Ο τρόπος με τον οποίο οι ξένες εταιρείες εγκατέλειψαν τη ρωσική αγορά θα ληφθεί υπόψη από τις αρχές κατά την αξιολόγηση των προοπτικών επιστροφής τους στη χώρα. Πρέπει να δούμε πώς συμπεριφέρθηκαν οι εταιρείες. Κάποιες ήταν αγενείς, μας πρόσβαλαν. Λοιπόν, αφήστε τις να μείνουν μακριά τότε».



Πηγή: skai.gr

