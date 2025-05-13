Μια νέα πολιτική δολοφονία συγκλονίζει το Μεξικό, με θύμα τη Yesenia Lara Gutiérrez, υποψήφια δήμαρχο του κόμματος Morena στο Τεχιστέπεκ, πολιτεία Βερακρούς. Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 11 Μαΐου, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, μπροστά σε πλήθος και ανοιχτές κάμερες κινητών.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Η Λάρα χαιρετούσε πολίτες, όταν ξαφνικά ακούστηκαν πάνω από 15 πυροβολισμοί, προκαλώντας χάος. Η ίδια σκοτώθηκε επί τόπου, μαζί με τρία ακόμη άτομα, ενώ δύο τραυματίες νοσηλεύονται.

Πρόκειται για τη δεύτερη δολοφονία υποψηφίου του κυβερνώντος κόμματος μέσα σε λίγες μέρες, καθώς στις 29 Απριλίου είχε δολοφονηθεί υποψήφιος στη δημοτική κοινότητα Coxquihui. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, ενώ η κοινωνία εκφράζει έντονη ανησυχία ενόψει των κρίσιμων ομοσπονδιακών εκλογών του 2025, καθώς οι επιθέσεις κατά πολιτικών εντείνονται.

Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía, es asesinada esta noche en atentado durante recorrido de campaña en Texistepec, Veracruz pic.twitter.com/b9CVbvy8Ry — Ulin de la Cruz (@BarraXXI) May 12, 2025

Το 2023, η οργάνωση Data Cívica κατέγραψε 661 περιστατικά πολιτικής βίας, πολλά εκ των οποίων στόχευαν υποψήφιους και αξιωματούχους σε τοπικό επίπεδο — αριθμός-ρεκόρ που αναδεικνύει την αυξανόμενη επικινδυνότητα της πολιτικής δράσης στο Μεξικό.



