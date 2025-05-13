Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σκηνές σοκ στο Μεξικό: Υποψήφια δήμαρχος δολοφονήθηκε σε ζωντανή μετάδοση (Βίντεο)

Πρόκειται για τη δεύτερη δολοφονία υποψηφίου του κυβερνώντος κόμματος μέσα σε λίγες μέρες, καθώς στις 29 Απριλίου είχε δολοφονηθεί επίσης υποψήφιος 

Yesenia Lara Gutiérrez

Μια νέα πολιτική δολοφονία συγκλονίζει το Μεξικό, με θύμα τη Yesenia Lara Gutiérrez, υποψήφια δήμαρχο του κόμματος Morena στο Τεχιστέπεκ, πολιτεία Βερακρούς. Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 11 Μαΐου, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, μπροστά σε πλήθος και ανοιχτές κάμερες κινητών.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Η Λάρα χαιρετούσε πολίτες, όταν ξαφνικά ακούστηκαν πάνω από 15 πυροβολισμοί, προκαλώντας χάος. Η ίδια σκοτώθηκε επί τόπου, μαζί με τρία ακόμη άτομα, ενώ δύο τραυματίες νοσηλεύονται.

Πρόκειται για τη δεύτερη δολοφονία υποψηφίου του κυβερνώντος κόμματος μέσα σε λίγες μέρες, καθώς στις 29 Απριλίου είχε δολοφονηθεί υποψήφιος στη δημοτική κοινότητα Coxquihui. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, ενώ η κοινωνία εκφράζει έντονη ανησυχία ενόψει των κρίσιμων ομοσπονδιακών εκλογών του 2025, καθώς οι επιθέσεις κατά πολιτικών εντείνονται. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Το 2023, η οργάνωση Data Cívica κατέγραψε 661 περιστατικά πολιτικής βίας, πολλά εκ των οποίων στόχευαν υποψήφιους και αξιωματούχους σε τοπικό επίπεδο — αριθμός-ρεκόρ που αναδεικνύει την αυξανόμενη επικινδυνότητα της πολιτικής δράσης στο Μεξικό.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεξικό Δολοφονία υποψήφια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark