Το Ισραήλ απαιτεί από Γαλλία να αγνοήσει τα εντάλματα για Νετανιάχου και Γκάλαντ

Το Ισραήλ έθεσε ως προϋπόθεση για τη γαλλική συμμετοχή στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τον Λίβανο το Παρίσι να δηλώσει δημόσια ότι δεν θα συμμορφωθεί με το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εις βάρος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αν εισέλθει στη χώρα, ανέφεραν η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz και το ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα το πρωί λέγοντας ότι ο Νετανιάχου χαίρει «ασυλίας» η οποία «θα πρέπει να ληφθεί υπόψη» παρά την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η γαλλική ανακοίνωση φάνηκε να έρχεται σε αντίθεση με εκείνη που εξέδωσε λίγο μετά την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης, όταν το Παρίσι δήλωνει ότι θα τηρήσει την απόφαση του δικαστηρίου.

Ο γαλλικός ραδιοφωνικός σταθμός RMC μετέδωσε χθες ότι ο Νετανιάχου συνομίλησε την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνικά με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ζητώντας από το Παρίσι να μην εφαρμόσει το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ.

Παράλληλα σήμερα αργά το απόγευμα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα πως το εβραϊκό κράτος ενημέρωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι θα εφεσιβάλει την απόφαση του Δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης σε βάρος του ιδίου του πρωθυπουργού, και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Όπως είπε ο Νετανιάχου ο Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενός σύμμαχος του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον ενημέρωσε για «σειρά μέτρων που ο γερουσιαστής προωθεί στο αμερικανικό Κογκρέσο κατά του ΔΠΔ και χωρών που συνεργάζονται με το Δικαστήριο».

Θα ασκήσει έφεση στην απόφαση για τα εντάλματα σύλληψης το Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα (27/11) πως το Ισραήλ ενημέρωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι θα εφεσιβάλει την απόφαση του Δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης σε βάρος του ιδίου του πρωθυπουργού, και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Το ΔΠΔ, στο οποίο το Ισραήλ δεν είναι μέλος και δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του στη χώρα, εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου, του Γκάλαντ και του επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο Νετανιάχου τόνισε σήμερα ότι ο Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενός σύμμαχος του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον ενημέρωσε για μέτρα που προωθεί στο αμερικανικό Κογκρέσο κατά του ΔΠΔ και συνεργαζόμενων χωρών.

Πηγή: skai.gr

