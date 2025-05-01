Λογαριασμός
Πέθανε σε ηλικία 116 ετών ο γηραιότερος άνθρωπος στην υφήλιο - Μία βραζιλιάνα καλόγρια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Γεννημένη την 8η Ιουνίου 1908, η Ινά Καναμπάχο Λούκας ήταν το γηραιότερο μέλος της ανθρωπότητας 

UPDATE: 07:07
Ο γηραιότερος άνθρωπος στην υφήλιο, η βραζιλιάνα καλόγρια Ινά Καναμπάχο Λούκας, απεβίωσε χθες Τετάρτη σε ηλικία 116 ετών, έκανε γνωστό η κοινότητα μοναστηριών θηρεσιανών αδελφών, στις τάξεις της οποίας ανήκε και ζούσε, στην πόλη Πόρτο Αλέγκρε.

Γεννημένη την 8η Ιουνίου 1908, η Ινά Καναμπάχο Λούκας είχε αναγνωριστεί ως το γηραιότερο μέλος της ανθρωπότητας μετά τον θάνατο τον Ιανουάριο στην Ιαπωνία της Τομίκο Ιτοόκα, επίσης στα 116 της χρόνια, σύμφωνα με την οργάνωση γεροντολογικής έρευνας των ΗΠΑ (GRC) και το LongeviQuest.

Πηγή: skai.gr

