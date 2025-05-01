Ο γηραιότερος άνθρωπος στην υφήλιο, η βραζιλιάνα καλόγρια Ινά Καναμπάχο Λούκας, απεβίωσε χθες Τετάρτη σε ηλικία 116 ετών, έκανε γνωστό η κοινότητα μοναστηριών θηρεσιανών αδελφών, στις τάξεις της οποίας ανήκε και ζούσε, στην πόλη Πόρτο Αλέγκρε.

Brazilian nun Inah Canabarro Lucas was born on June 8, 1908, making her the world's oldest living person at 116.https://t.co/8Dnz4Uvpo6 pic.twitter.com/NmbiwRKhW5 January 11, 2025

Γεννημένη την 8η Ιουνίου 1908, η Ινά Καναμπάχο Λούκας είχε αναγνωριστεί ως το γηραιότερο μέλος της ανθρωπότητας μετά τον θάνατο τον Ιανουάριο στην Ιαπωνία της Τομίκο Ιτοόκα, επίσης στα 116 της χρόνια, σύμφωνα με την οργάνωση γεροντολογικής έρευνας των ΗΠΑ (GRC) και το LongeviQuest.

Δείτε φωτογραφίες της συμπαθητικής «γιαγιάς»:

