Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ του αλ Σάρα και των Κούρδων της Συρίας, στην πρώτη του επίσημη αντίδραση μετά τις ανακοινώσεις που προηγήθηκαν.
Όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, η συμφωνία θα συμβάλλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της χώρας και της περιοχής.
Πηγή: skai.gr
