Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ του αλ Σάρα και των Κούρδων της Συρίας, στην πρώτη του επίσημη αντίδραση μετά τις ανακοινώσεις που προηγήθηκαν.

Όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, η συμφωνία θα συμβάλλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της χώρας και της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.