Ο πρόεδρος Τραμπ οφείλει να εξηγήσει με «σαφήνεια» στον αμερικανικό λαό και στο Κογκρέσο τα σχέδιά του για την επιχείρηση στο Ιράν, δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις.

«Νομίζω ότι πρέπει να διατυπώσουμε με σαφήνεια τους στόχους και τους σκοπούς μας, επειδή ο αμερικανικός λαός αυτή τη στιγμή αναρωτιέται αν θα έπρεπε ή όχι να βρισκόμαστε σε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «State of the Union» του CNN.

Ο Τίλις πρόσθεσε ότι η σαφήνεια γύρω από τις πτυχές της σύγκρουσης θα τους επέτρεπε να «αρχίσουν να αντλούν στήριξη για μια εμπλοκή που θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από δύο μήνες».

Ο Τίλις επεσήμανε ότι, αν η σύγκρουση διαρκέσει πέραν των δύο μηνών, τότε ο πρόεδρος θα πρέπει να προσφύγει στο Κογκρέσο.

«Νομίζω ότι πέρα από αυτή την περίοδο των 60 ημερών που προβλέπεται από το War Powers Resolution, πρέπει είτε να υπάρξει μια πολύ σαφής μακροπρόθεσμη δέσμευση και σχετικό αίτημα στο Κογκρέσο είτε, κατά την άποψή μου, να υπάρξει παύση των εχθροπραξιών», τόνισε.



