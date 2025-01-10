Πυρκαγιές Λος Άντζελες: Γεύματα 2.500 δολ. σε εθελοντές από Kardashians

Oι Kardashians έχουν εκκενώσει όλες τις επαύλεις τους στο Hidden Hills και στο Calabasas εν μέσω της πύρινης λαίλαπας των πυρκαγιών που σάρωσαν το LA.

Η οικογένεια δώρισε γεύματα αξίας 2.500 δολαρίων σε εθελοντές και πυροσβέστες.

Ένα νέο ταχέως κινούμενο πύρινο μέτωπο που ονομάστηκε Kenneth Fire, απειλούσε τις προαναφερθείσες εμβληματικές συνοικίες στις οποίες η διάσημη οικογένεια ζει μόλις έξι μίλια μακριά η μία από την άλλη.

Η DailyMail.com επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια, η Kim, η Khloe, η Kourtney Kardashian, η Kris Jenner, η Kylie Jenner και η Kendall Jenner μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα έχουν εκκενώσει επιτυχώς την περιοχή.

Η επείγουσα εντολή εκκένωσης εκδόθηκε για τα άνω σύνορα Λος Άντζελες-Κομητεία Βεντούρα, καθώς το μέτωπο Kenneth ξεπέρασε το West Hills την Πέμπτη, κάνοντας τα πάντα στάχτη στο πέρασμά του.

Αργότερα άρθηκαν οι εντολές εκκένωσης για το Calabasas και το Hidden Hills.

