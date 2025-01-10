Φωτιά στο Λος Άντζελες: Πυροσβεστικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με drone

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πετούσε, χωρίς έγκριση, σε μια συνοικία του Λος Άντζελες η οποία κάηκε από τις πυρκαγιές, χτύπησε και προκάλεσε ζημιές σε ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας.

Το Super Scooper, ένα αεροσκάφος ζωτικής σημασίας για την κατάσβεση των πυρκαγιών, είναι καθηλωμένο στο έδαφος μετά τη σύγκρουση. Δεν θα είναι διαθέσιμο πριν από την Δευτέρα, εξήγησε ο Άντονι Μαρόουν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Οι πιλότοι του δεν αντιλήφθηκαν την πρόσκρουση. Είδαν όμως μια τρύπα «μεγέθους γροθιάς» σε ένα από τα φτερά του και προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στον ουρανό του προαστίου Πασίφικ Παλισέιντς.

«Έχουμε μόνο δύο Super Scooper. Το σημαντικό είναι να καταλάβετε ότι αν πετάτε έναν δρόνο πάνω από μια πυρκαγιά, όλες οι επιχειρήσεις μας από αέρος σταματούν», είπε ο Μαρόουν χαρακτηρίζοντας «παράνομη και επικίνδυνη» αυτήν την πρακτική.

«Αν νομίζετε ότι είναι διασκεδαστικό να στείλετε έναν δρόνο σε αυτές τις ζώνες… Θα συλληφθείτε, θα σας ασκηθεί δίωξη και θα τιμωρηθείτε με τη μέγιστη ποινή που προβλέπεται από τον νόμο», προειδοποίησε ο εισαγγελέας Νέιθαν Χότσμαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

