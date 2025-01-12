ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν θα μιλήσει "σύντομα" με τον Νετανιάχου - Υπάρχει ακόμη "μία ευκαιρία" για επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συνομιλήσει πιθανότατα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό σύντομα, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλός του για θέματα εθνικής ασφάλειας, την ώρα που Αμερικανοί αξιωματούχοι δίνουν αγώνα με τον χρόνο για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας πριν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο ο Δημοκρατικός πρόεδρος, στις 20 Ιανουαρίου.

Ο Τζέικ Σάλιβαν είπε στην τηλεοπτική εκπομπή του CNN «State of the Union» ότι όλες οι πλευρές είναι «πολύ, πολύ κοντά» στην επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων στον παλαιστινιακό θύλακα και την απελευθέρωση των 98 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται εκεί. Ακόμη όμως δεν έχουν φτάσει στη «γραμμή του τερματισμού».

Ο Μπάιντεν ενημερώνεται καθημερινά για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Ντόχα και όπου Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι λένε ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος από την περασμένη Πέμπτη. «Είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ημέρες που έχουμε στη διάθεσή μας για να το πετύχουμε», είπε ο Σάλιβαν, προσθέτοντας ότι είναι πιθανόν ο Μπάιντεν να μιλήσει σύντομα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Επέμεινε ότι υπάρχει ακόμη μια ευκαιρία, πριν ολοκληρώσει τη θητεία του ο Μπάιντεν αλλά είναι επίσης πιθανό «η Χαμάς, ιδίως, να παραμείνει αδιάλλακτη».

Ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς είπε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Fox News Sunday», σε μια συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε το Σάββατο και προβλήθηκε σήμερα, ότι αναμένει πως μια συμφωνία για την απελευθέρωση των Αμερικανών ομήρων θα ανακοινωθεί κατά τις τελευταίες ημέρες της προεδρίας του Μπάιντεν.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στηρίξει τον δεδηλωμένο στόχο του Νετανιάχου να καταστρέψει τη Χαμάς. Υποσχέθηκε επίσης ότι θα φέρει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, χωρίς να διευκρινίσει το πώς θα το πετύχει αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.