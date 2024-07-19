Πυρκαγιά κοντά σε τουριστικό προορισμό της Κροατίας

Δεκάδες πυροσβέστες και τρία αεροσκάφη κινητοποιήθηκαν στο πλαίσιο επιχείρησης για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες αργά το απόγευμα κοντά στη δημοφιλή λουτρόπολη Τρογκίρ της Κροατίας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Περίπου εβδομήντα πυροσβέστες κατάφεραν να εμποδίσουν τις φλόγες να φθάσουν σε σπίτια και ξενοδοχειακό συγκρότημα, καθησύχασε το πυροσβεστικό σώμα.

Η πυρκαγιά, κοντά στην Τρογκίρ, στις ακτές της κεντρικής Κροατίας στην Αδριατική, θεωρείται πλέον πως έχει ελεγχθεί, ενώ αναμένονται να φθάσουν κι άλλα μέσα, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

«Δεν υπάρχει καμιά απειλή για τους κατοίκους και τους τουρίστες», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της κροατικής πυροσβεστικής Σλάβκο Τούτσακοβιτς.

Στο χωριό Σέγκετ Ντόνι, η φωτιά καταβρόχθισε δασική έκταση πλάι στη θάλασσα, όχι μακριά από κατασκήνωση τουριστών, ανέφερε νωρίτερα η κροατική δημόσια τηλεόραση HRT.

Η Κροατία —όπως και τα υπόλοιπα Βαλκάνια— πλήττεται από παρατεταμένο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από την αρχή του μήνα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 37° Κελσίου.

Εξαιτίας του καύσωνα, η θερμοκρασία της θάλασσας στο κροατικό τμήμα της Αδριατικής έφθασε εξάλλου σε επίπεδο ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 29° Κελσίου.

Η Κροατία υποδέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες, που κατευθύνονται κυρίως σε προορισμούς στις ακτές, όπου απαντώνται διάσπαρτα πάνω από 1.000 νησιά και νησίδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

