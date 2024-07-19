Η εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα αλλάξει θεμελιωδώς» αν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τερματίσει την εκστρατεία για την επανεκλογή του στις εκλογές του Νοεμβρίου, διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζέισον Μίλερ, εκ των στενότερων συμβούλων του πρώην προέδρου κι υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων, στο περιθώριο του συνεδρίου της παράταξης στο Μιλγουόκι.

Ερωτηθείς για τις φήμες πως ο κ. Μπάιντεν θα εγκαταλείψει, πιθανόν ακόμη και μέσα στο σαββατοκύριακο, και πώς θα επηρέαζε αυτό την εκστρατεία του μεγιστάνα, ο κ. Μίλερ, που ενεπλάκη σε όλα τα εγχειρήματά του από το 2016, υπογράμμισε πως τίποτε «δεν θα άλλαζε θεμελιωδώς».

«Είτε (σ.σ. υποψήφιος για την προεδρία) είναι ο Τζο Μπάιντεν, η Κάμαλα Χάρις ή κάποιος άλλος από τους Δημοκρατικούς της ριζοσπαστικής αριστεράς, φταίνε όλοι τους για την καταστροφή της οικονομίας μας και τη διάλυση των συνόρων μας», πρόσθεσε, μερικές ώρες πριν από την ομιλία του κ. Τραμπ στο συνέδριο με την οποία θα αποδεχθεί τυπικά το χρίσμα της παράταξης της αμερικανικής δεξιάς.

Στην ερώτηση αν η σεναριολογία οδήγησε στο να τροποποιηθεί το περιεχόμενο της ομιλίας που θα εκφωνήσει ο κ. Τραμπ, ο κ. Μίλερ απάντησε πως δεν έχει «θέμα τον Τζο Μπάιντεν», αλλά «τον ίδιο τον (σ.σ. πρώην) πρόεδρο Τραμπ και το όραμά του για τη χώρα».

Ο κ. Τραμπ «θα παρουσιάσει το σχέδιό του για να θεραπευτεί η Αμερική, να μειωθεί το κόστος ζωής και η χώρα να γίνει πιο ασφαλής για τους κατοίκους της», ενώ θα αναφερθεί επίσης, με τρόπο «πολύ προσωπικό», στα «γεγονότα του Σαββάτου», πρόσθεσε ο κ. Μίλερ, αναφερόμενος στην απόπειρα δολοφονίας του Ρεπουμπλικάνου στην Πενσιλβάνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

