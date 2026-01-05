Η Ελβετία πάγωσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει στη χώρα ο Νικολάς Μαδούρο και οι συνεργάτες του, ανακοίνωσε το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο τη Δευτέρα, μετά τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις στο Καράκας και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνει το Reuters.

Το μέτρο, που τίθεται σε ισχύ αμέσως και ισχύει για τέσσερα χρόνια, αποσκοπεί στην αποτροπή της εκροής ενδεχομένως παράνομων περιουσιακών στοιχείων και προστίθεται στις υφιστάμενες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα από το 2018, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων δεν επηρεάζει τα μέλη της τρέχουσας κυβέρνησης της Βενεζουέλας, και η Ελβετία δήλωσε ότι θα επιδιώξει την επιστροφή τυχόν κεφαλαίων που έχουν αποκτηθεί παράνομα, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

