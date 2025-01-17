Δεκάδες σκύλοι και γάτες, μερικοί παπαγάλοι και μια κότα περίμεναν υπομονετικά σήμερα, δίπλα στους ιδιοκτήτες τους, έξω από μια εκκλησία της Μαδρίτης για να πάρουν την ευλογία της Εκκλησίας, σε μια παραδοσιακή τελετή που διεξάγεται κάθε χρόνο.

🐾 Pets line up to get blessed on St Anthony's day in Spain.



The Catholic tradition is supposed to bring the animals good health and protection for the year ahead.https://t.co/Av2TSbA1gI pic.twitter.com/Ozn0i7hpyc January 17, 2025

Στην Ισπανία, ο Άγιος Αντώνιος θεωρείται προστάτης των ζώων. Του αποδίδονται πολλά θαύματα σε ζώα, όπως ότι ξανάδωσε το φως τους σε τυφλά αγριογουρουνάκια.

Στα σκαλιά της μπαρόκ Εκκλησίας του Αγ. Αντωνίου, ο 87χρονος ιερέας Άνχελ Γκαρθία έρανε με αγιασμό τους τετράποδους και δίποδους πιστούς, τους ευχήθηκε καλή υγεία και ευτυχία. Ορισμένοι ενορίτες του ζήτησαν να ευλογήσει τα ζωάκια τους δείχνοντας τις φωτογραφίες τους στα κινητά τους τηλέφωνα.

Η Μιλάγκρος Ερνάντεθ, 53 ετών, είπε ότι χάρηκε πολύ που ο σκύλος της, ο Γιάκο, έλαβε την ευλογία. «Μπορεί να μοιάζει χαζό, αλλά δεν είναι», πρόσθεσε.

Ο Κρις Λάντλοου, ένας αγγλόφωνος δάσκαλος από το Τορόντο που ζει στην Ισπανία είπε στο πρακτορείο Reuters ότι αυτή τη «υπέροχη» παράδοση δείχνει «γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν πραγματικά ότι τα ζώα τους είναι μέλη της οικογένειάς τους και όχι απλώς ζωάκια συντροφιάς».

Πηγή: skai.gr

