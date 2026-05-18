Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Mass shooting in Turkey; A suspect launched an armed attack in Tarsus, Mersin killed four people and wounded eight others in different locations so far.



Search efforts for the attacker are ongoing with helicopter support pic.twitter.com/Gu0z14Kxz4 May 18, 2026

SON DAKİKA: Mersin Tarsus'ta silahlı saldırı düzenleyen bir şüpheli farklı yerlerde şu ana kadar 4 kişiyi öldürdü 8 kişiyi de yaraladı.



Saldırganı, helikopter destekli arama çalışmaları sürüyor. (İHA) pic.twitter.com/V1YmRGSays — KARADAYI (@Yhsgihtholsun) May 18, 2026

Σύμφωνα με τα ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, ο φερόμενος δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες καθώς τρεπόταν σε φυγή.

Όπως αναφέρει το DHA, ο δράστης φέρεται να είχε προσωπικούς λογαριασμούς με τα αδέρφια που λειτουργούσαν το εστιατόριο.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνική δικτύωσης φαίνονται συγγενείς των νεκρών που συγκεντρώθηκαν μπροστά από το νοσοκομείο, και θρηνούσαν με οδυρμό.

Ομάδες της χωροφυλακής και της αστυνομίας έλαβαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στο σημείο του συμβάντος και στο νοσοκομείο, ενώ οι προσπάθειες για τη σύλληψη του διαφυγόντος υπόπτου συνεχίζονται τόσο από τον αέρα όσο και από το έδαφος.

Πηγή: skai.gr

