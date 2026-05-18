Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στη Μερσίνη - Δείτε βίντεο

Τουρκία

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, ο φερόμενος δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες καθώς τρεπόταν σε φυγή.

Όπως αναφέρει το DHA, ο δράστης φέρεται να είχε προσωπικούς λογαριασμούς με τα αδέρφια που λειτουργούσαν το εστιατόριο.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνική δικτύωσης φαίνονται συγγενείς των νεκρών που συγκεντρώθηκαν μπροστά από το νοσοκομείο, και θρηνούσαν με οδυρμό.

Ομάδες της χωροφυλακής και της αστυνομίας έλαβαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στο σημείο του συμβάντος και στο νοσοκομείο, ενώ οι προσπάθειες για τη σύλληψη του διαφυγόντος υπόπτου συνεχίζονται τόσο από τον αέρα όσο και από το έδαφος.

TAGS: Τουρκία πυροβολισμοί
