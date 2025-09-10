Να... σπάσει τον πάγο στις σχέσεις του με το Παλάτι επιχειρεί το τελευταίο διάστημα ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος εδώ και λίγα 24ωρα βρίσκεται στην Αγγλία.

Ο Χάρι, ο οποίος απομακρύνθηκε από,την οικογένειά του λόγω της κακής σχέσης της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ με τη Βασίλισσα Ελισάβετ και το περιβάλλον της, βρέθηκε την Τετάρτη το απογευμα στο Clarence House, όπου είχε συνάντηση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο.

Η τελευταία συνάντηση ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι και τον βασιλιά Κάρολο ήταν πριν από έναν και πλέον χρόνο και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Δούκας τυυ Σάσσεξ ενημερώθηκε για την ασθένεια (καρκίνος) του πατέρα του και πέταξε με την πρώτη πτήση στο Λονδίνο.

Ο Χάρι μετέβη στο Clarence House μετά την παρουσία του στο Imperial College London, an institution, με το οποίο έχει στενή συνεργασία.

Ο πρίγκιπας τις προηγούμενες μέρες, επισκέφθηκε τον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ και άφησε λουλούδια, με αφορμή την τρίτη επέτειο απο τον θάνατό της.

