Φωτογραφίες από το μπαράζ βομβαρδισμών στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας Χάρκοβο έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική Υπηρεσία Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης (SES). Το Χάρκοβο βλήθηκε από ρωσικούς πυραύλους γύρω στις 8 το πρωί. Οι φωτογραφίες θυμίζουν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.



Το ρωσικό πυροβολικό έπληξε το εμβληματικό κτίριο της κρατικής διοίκησης της Περιφέρειας στην πλατεία Ελευθερίας. Από την επίθεση επλήγησαν και κατοικημένες περιοχές αναφέρουν οι τοπικές αρχές.



Οι φωτογραφίες δείχνουν τις καταστροφικές συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων, με συντρίμμια και σπασμένα γυαλιά διάσπαρτα γύρω από το κτίριο της διοίκησης.



Ο Oleg Synegubov, επικεφαλής της περιοχής του Χαρκόβου, δήλωσαν ότι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους Grad και Cruise στην πόλη, αλλά επέμεινε ότι η άμυνα του Χάρκοβο κρατάει. «Τέτοιες επιθέσεις είναι γενοκτονία του ουκρανικού λαού, έγκλημα πολέμου κατά του άμαχου πληθυσμού!» τόνισε. Ο έως στιγμής απολογισμός των βομβαρδισμών 20 είναι τραυματίες αναφέρουν οι τοπικές αρχές.

Η Ρωσία πολιορκεί κατοικημένες περιοχές χρησιμοποιώντας «μεσαιωνικές τακτικές», περικυκλώνοντας γύρω περιοχές και στερώντας από τον πληθυσμό φαγητό, νερό και απαραίτητες προμήθειες αναφέρει το βρετανικό δίκτυο BBC.



«Όταν ξεκίνησε αυτή η εισβολή, υπήρχε η (ρωσική) προσδοκία ότι θα ήταν απλώς θέμα ημερών, ακόμη και θέμα ωρών, πριν ο πανίσχυρος ρωσικός στρατός εισέλθει στο Κίεβο. Έχουν περάσει έξι μέρες και η Ουκρανία ακόμα δεν έχει ‘πέσει’, λόγω της αντίστασης που προβάλλει ο ουκρανικός στρατός, χρησιμοποιώντας δυτικά όπλα και πυρομαχικά, αλλά και της αντίστασης των πολιτών που παίρνουν τα όπλα, ενισχύοντας αμυντικές δυνάμεις της γειτονιάς και κατευθύνονται στις πρώτες γραμμές.



Τη ρήψη «βαρβαρικών ρωσικών πυραύλων στην πλατεία Ελευθερίας και σε κατοικημένες περιοχές στο Χάρκοβο» κατήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα παραθέτοντας σχετικό βίντεο. «Ο Πούτιν δεν είναι σε θέση να διαλύσει την Ουκρανία. Διαπράττει περισσότερα εγκλήματα πολέμου από μανία, δολοφονεί αθώους πολίτες. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα. ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ ΡΩΣΙΑ!» τονίζει, παρουσιάζοντας βίντεο που δείχνει έκρηξη στο κτίριο της κεντρικής διοίκησης μετά το βομβαρδισμό.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n