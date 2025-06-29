Όποιος ανάβει τσιγάρο σε παραλία ή δημόσιο πάρκο στη Γαλλία θα παρανομεί από την Κυριακή σύμφωνα με τους νέους νόμους που αποσκοπούν στην προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του παθητικού καπνίσματος. Οι στάσεις λεωφορείων και οι χώροι σε άμεση γειτνίαση με βιβλιοθήκες, κολυμβητήρια και σχολεία θα επηρεαστούν επίσης από την απαγόρευση, η οποία τίθεται σε ισχύ μία ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης το Σάββατο, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο νόμος επιβάλλεται μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των σχολικών διακοπών στη Γαλλία σε μια προσπάθεια να προστατευθούν άμεσα τα παιδιά από τον καπνό στις παραλίες. Ωστόσο, προς απογοήτευση ορισμένων ακτιβιστών κατά του καπνίσματος, η απαγόρευση δεν καλύπτει τις βεράντες των μπαρ και των εστιατορίων, όπου πολλοί Γάλλοι εξακολουθούν να καπνίζουν ευχαρίστως. Είναι επίσης δυσαρεστημένοι που η απαγόρευση δεν ισχύει για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Ο νέος νόμος αναμενόταν αρχικά να τεθεί σε ισχύ την Τρίτη μετά από προηγούμενη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, αλλά η δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα σημαίνει ότι αυτό έχει πλέον επισπευσθεί για την Κυριακή. Οι πολίτες δεν πρέπει επίσης να καπνίζουν σε απόσταση 10 μέτρων από σχολεία, πισίνες, βιβλιοθήκες και άλλους χώρους όπου το κάπνισμα θα μπορούσε να βλάψει τους ανηλίκους.

Το υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι σύντομα θα αποκαλύψει την πινακίδα που θα χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό αυτών των περιοχών. Οι παραβάτες της απαγόρευσης θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρόστιμο 135 ευρώ με ανώτατο όριο τα 700 ευρώ.

«Ο καπνός πρέπει να εξαφανιστεί από τα μέρη όπου υπάρχουν παιδιά. Ένα πάρκο, μια παραλία, ένα σχολείο - αυτά είναι μέρη για να παίζεις, να μαθαίνεις και να αναπνέεις. Όχι για κάπνισμα», δήλωσε η υπουργός Υγείας και Οικογένειας Catherine Vautrin. Αυτό είναι ένα ακόμη βήμα «προς μια γενιά χωρίς καπνό», πρόσθεσε, την οποία η Γαλλία στοχεύει από το 2032.

Ο Yves Martinet, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής κατά του Καπνίσματος (CNCT), δήλωσε ότι η απαγόρευση είναι «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά παραμένει ανεπαρκής», επικρίνοντας τη συνεχιζόμενη άδεια καπνίσματος στις ταράτσες των καφετεριών. «Η υπουργός επισημαίνει την προστασία των παιδιών», αλλά τα παιδιά «πηγαίνουν επίσης στις ταράτσες», δήλωσε ο Martinet, ο οποίος είναι πνευμονολόγος. Άσκησε επίσης κριτική και για την απουσία των ηλεκτρονικών τσιγάρων από τον νόμο.

Ωστόσο, ο Frank Delvau, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχειακών Επαγγελμάτων και Βιομηχανιών (UMIH) για την περιοχή του Παρισιού, δήλωσε ότι η απαγόρευση του καπνίσματος στις βεράντες των καφετεριών «θα μετατόπιζε μόνο το πρόβλημα, επειδή οι άνθρωποι στις βεράντες θα πήγαιναν να καπνίσουν δίπλα σε αυτές τις εγκαταστάσεις». Ο Franck Trouet, της ένωσης ξενοδοχείων και εστιατορίων της Γαλλίας (GHR), δήλωσε ότι «καπνιστές και μη καπνιστές μπορούν να συνυπάρξουν» στις βεράντες, τους «τελευταίους τόπους συναναστροφής και ελευθερίας».

Στη Γαλλία, η παθητική έκθεση στον καπνό προκαλεί 3.000 έως 5.000 θανάτους ετησίως, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Το κάπνισμα μειώνεται σταθερά στη Γαλλία με «τη χαμηλότερη χρήση που έχει καταγραφεί ποτέ από το 2000», σύμφωνα με την υπηρεσία εθισμού της Γαλλίας OFDT.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, λιγότερο από το ένα τέταρτο των ενηλίκων ηλικίας 18 έως 75 ετών δήλωσαν ότι καπνίζουν καθημερινά το 2023. Το κάπνισμα προκαλεί 75.000 θανάτους ετησίως στη Γαλλία και, πάλι σύμφωνα με την OFDT, κοστίζει στην κοινωνία 156 δισ. ευρώ ετησίως, υπολογίζοντας παράγοντες όπως οι χαμένες ζωές, η ποιότητα ζωής, η παραγωγικότητα, η πρόληψη και η υγειονομική περίθαλψη.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 62% των Γάλλων τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους.

