Έρευνες πετρελαίου σε 9 κοιτάσματα στο Αιγαίο θα κάνει η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαϊκών Ερευνών (ΤPAO), όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν στο Αιγαίο αλλά εντός τουρκικών χωρικών υδάτων.

Η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαϊκών Ερευνών (TPAO) υπέβαλε αίτηση για να ξεκινήσει την αναζήτηση πετρελαίου, ενώ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Μεταλλείων και Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων για το θέμα.

Οι άδειες εξερεύνησης πετρελαίου για 9 κοιτάσματα, που υπέβαλε η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαϊκών Ερευνών (TPAO), περιλαμβάνει συντεταγμένες, που προσδιορίζονται εντός των τουρκικών χωρικών Υδάτων στο Αιγαίο.

