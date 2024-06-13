Έρευνες πετρελαίου σε 9 κοιτάσματα στο Αιγαίο θα κάνει η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαϊκών Ερευνών (ΤPAO), όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν στο Αιγαίο αλλά εντός τουρκικών χωρικών υδάτων.
Η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαϊκών Ερευνών (TPAO) υπέβαλε αίτηση για να ξεκινήσει την αναζήτηση πετρελαίου, ενώ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Μεταλλείων και Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων για το θέμα.
Οι άδειες εξερεύνησης πετρελαίου για 9 κοιτάσματα, που υπέβαλε η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαϊκών Ερευνών (TPAO), περιλαμβάνει συντεταγμένες, που προσδιορίζονται εντός των τουρκικών χωρικών Υδάτων στο Αιγαίο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.