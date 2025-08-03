Ομάδες ενόπλων επιτέθηκαν σε προσωπικό των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας της Συρίας στη Σουέιντα, σκοτώνοντας ένα μέλος τους και τραυματίζοντας άλλα, ενώ εκτόξευσαν οβίδες εναντίον χωριών στην πληγείσα από τη βία νότια επαρχία, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya TV.

Το ρεπορτάζ επικαλέστηκε μία πηγή ασφαλείας που έλεγε πως οι ένοπλες ομάδες παραβίασαν την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί στην περιοχή, με πληθυσμό κυρίως Δρούζων, όπου τον περασμένο μήνα εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε φατριαστικές συγκρούσεις.

Η βία στη Σουέιντα ξέσπασε τη 13η Ιουλίου μεταξύ μαχητών φυλών και φατριών Δρούζων. Οι κυβερνητικές δυνάμεις εστάλησαν για να καταστείλουν τις συγκρούσεις, ωστόσο η βία επιδεινώθηκε και το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές εναντίον συριακών στρατευμάτων εξ ονόματος των Δρούζων.

Μια εκεχειρία υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έβαλε τέλος στις μάχες, που μαίνονταν στην πόλη της Σουέιντα και τις γύρω πόλεις για σχεδόν μία εβδομάδα. Η Συρία είπε πως θα διεξάγει έρευνα για τις συγκρούσεις, συγκροτώντας μία επιτροπή για να διερευνήσει τις επιθέσεις.

Το αιματοκύλισμα στη Σουέιντα τον περασμένο μήνα αποτέλεσε ένα μεγάλο τεστ για τον προσωρινό πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα, έπειτα από ένα κύμα βίας τον Μάρτιο που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες Αλαουίτες στις παράκτιες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

