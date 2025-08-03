Μια Νεοζηλανδή συνελήφθη σήμερα, καθώς ταξίδεψε με λεωφορείο μαζί με ένα κοριτσάκι, δύο ετών, που είχε κλείσει μέσα σε μία βαλίτσα, έγινε γνωστό από μια αστυνομική πηγή.

Η γυναίκα, ηλικίας 27 ετών, κατηγορείται για κακοποίηση και αμέλεια ανηλίκου, δήλωσε ένας αξιωματικός της αστυνομίας, ο Σάιμον Χάρισον.

Ο οδηγός του λεωφορείου ήταν εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία, όταν έκανε μια στάση στο Καϊουάκα, σε απόσταση 100 χιλιομέτρων βόρεια του Όκλαντ, αφού παρατήρησε πως κάτι κινούταν μέσα σε μια βαλίτσα.

«Όταν ο οδηγός άνοιξε τη βαλίτσα, ανακάλυψε το δίχρονο κοριτσάκι», περιέγραψε ο Χάρισον, υπογραμμίζοντας πως ο οδηγός απέτρεψε «μια πολύ χειρότερη έκβαση» των γεγονότων.

Το παιδί, που ήταν πολύ ζεστό όμως έμοιαζε σε καλή κατάσταση, νοσηλεύεται προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

