ΗΠΑ: Μια σύγκρουση Χεζμπολάχ-Ισραήλ δεν είναι κάτι αναπόφευκτο

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε σήμερα πως δεν πιστεύει ότι μια σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ είναι αναπόφευκτη, παρόλο που διατηρεί τις ανησυχίες του για την πιθανότητα κλιμάκωσης ύστερα από φονικό πυραυλικό πλήγμα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψώματα του Γκολάν.

Η ένταση έχει κλιμακωθεί από το Σάββατο όταν πύραυλος σκότωσε 12 παιδιά και εφήβους σε γήπεδο ποδοσφαίρου σε μικρή πόλη Δρούζων. Το Ισραήλ κατηγόρησε την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ και ορκίστηκε σκληρή απάντηση. Η Χεζμπολάχ έχει αρνηθεί κάθε ανάμιξη.

Οι ΗΠΑ ηγούνται της διπλωματικής προσπάθειας να αποτραπεί το Ισραήλ από το να πλήξει την πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό, ή μεγάλες μη στρατιωτικές υποδομές ως απάντηση στην επίθεση, δήλωσαν χθες στο Reuters πέντε άνθρωποι με γνώση της προσπάθειας αυτής.

Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ ανταλλάσσουν πυρά στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ από τον Οκτώβριο, στη χειρότερη σύγκρουσή τους από τον πόλεμο του 2006. Οι εχθροπραξίες, που πυροδοτήθηκαν από τον πόλεμο στη Γάζα, έχουν έως τώρα περιοριστεί σε περιοχές κοντά στα σύνορα.

Αν και οι δύο πλευρές έχουν στο παρελθόν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν επιδιώκουν μια ευρύτερη αντιπαράθεση, οι εχθροπραξίες έχουν προκαλέσει ανησυχίες για τον κίνδυνο διολίσθησης προς μια ευρύτερη, πιο καταστροφική σύγκρουση μεταξύ των δύο, βαριά οπλισμένων, αντιπάλων.

«Ενώ έχουμε δει πολλή δραστηριότητα στο βόρειο σύνορο του Ισραήλ, συνεχίζουμε να ανησυχούμε για την πιθανότητα κλιμάκωσης σε μια ολοκληρωτική μάχη. Και δεν πιστεύω ότι η μάχη είναι αναπόφευκτη», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

«Θα θέλαμε να δούμε τα πράγματα να επιλύονται με διπλωματικό τρόπο», πρόσθεσε ο Λόιντ σε κοινή συνέντευξη Τύπου στη Μανίλο, ύστερα από συνομιλίες για θέματα ασφαλείας μεταξύ του ιδίου, του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και των ομολόγων τους από τις Φιλιππίνες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε περίπου 10 στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας και σκότωσε έναν από τους μαχητές της οργάνωσης. Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκε ένας από τους μαχητές της.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν χθες ότι το Ισραήλ θέλει να πλήξει τη Χεζμπολάχ αλλά όχι να παρασύρει τη Μέση Ανατολή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Κάποιες πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν αυτή την εβδομάδα λόγω της κλιμάκωσης της έντασης.

Η Χεζμπολάχ αρνείται ότι εκτόξευσε τον πύραυλο που σκότωσε τα παιδιά στο χωριό Ματζντάλ Σαμς. Δήλωσε το Σάββατο ότι εκτόξευσε πύραυλο κατά στρατιωτικό στόχο στο Γκολάν, μια συνοριακή περιοχή που το Ισραήλ κατέλαβε από τη Συρία το 1967.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

