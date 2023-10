Πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ: Υπέρ της επέμβασης χερσαίων δυνάμεων στη Γάζα - Μεγάλες οι ευθύνες της κυβέρνησης Νετανιάχου Κόσμος 18:47, 10.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να διασφαλίσει ότι η Φατάχ και η Παλαιστινιακή Αρχή δεν είναι πλέον εταίροι, δίνοντας την εξουσία στη Χαμάς