Δύο ανώτερα στελέχη της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές Κόσμος 17:31, 10.10.2023

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε τον Αμπού Σαμάλα και τον Αμπού Μααμάρ σε επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας