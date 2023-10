Το Ισραήλ βομβάρδισε το σημείο διέλευσης από τη Γάζα προς την Αίγυπτο τρεις φορές μέσα σε 24 ώρες Κόσμος 18:37, 10.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πολύ λίγοι κάτοικοι της μικρής, φτωχής και υπερπληθούς περιοχής εξασφαλίζουν ωστόσο άδεια διέλευσης, η οποία χορηγείται γενικά για ιατρικούς λόγους