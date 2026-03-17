Ιρανικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε θέσεις κοντά στο γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, μετέδωσε την Τρίτη το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, χωρίς να επικαλείται πηγές.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση της συγκεκριμένης αναφοράς, ενώ σε παρόμοιες προηγούμενες περιπτώσεις τέτοιοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ισραηλινές ή άλλες διεθνείς πηγές.

Σημειώνεται πως το Σαββατοκύριακο, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα «εντοπίσουν» και θα επιδιώξουν να «σκοτώσουν» τον Νετανιάχου, εάν «είναι ακόμη ζωντανός», μετά τη διάδοση φημών για τον θάνατό του. Το γραφείο του πρωθυπουργού διέψευσε τις συγκεκριμένες φήμες.

Πηγή: skai.gr

