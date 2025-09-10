Η Γαλλία σε αναβρασμό

«Μπλοκάρουμε τα πάντα» («Bloquons Tout») είναι το σύνθημα των διαδηλωτών στο Παρίσι και πολλές μεγάλες πόλεις της Γαλλίας για τη σημερινή ημέρα. Πορείες, καθιστικές διαμαρτυρίες, αποκλεισμοί δρόμων, αποχή από την κατανάλωση και άλλες δράσεις κορυφώνουν τις διαμαρτυρίες του πλήθους για τις επικείμενες περικοπές και μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στο «κοινωνικό κράτος» που κρίνεται υπερβολικά δαπανηρό (και) στη Γαλλία.



Δεκάδες χιλιάδες Γάλλοι συμμετέχουν στις σημερινές κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν από το πρωί της Τετάρτης. Μέχρι το απόγευμα είχαν ξεσπάσει ταραχές στο Παρίσι, όπου η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 130 συλλήψεις, ενώ μεμονωμένα επεισόδια καταγράφονται επίσης στη Λυών, το Μπορντώ, τη Μασσαλία, τη Ναντ και άλλες μεγάλες πόλεις. Και έπεται συνέχεια με τις κινητοποίησεις.



Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ραταγιό κατηγορεί την αριστερή αντιπολίτευση του Ζαν Λουκ Μελανσόν ότι υποκινεί τους διαδηλωτές. Αναλυτές διερωτώνται αν υπάρχουν διασυνδέσεις με το παλαιότερο κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων». Πάντως, τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Γαλλίας καλούν σε ξεχωριστές κινητοποιήσεις και γενική απεργία στις 18 Σεπτεμβρίου.

«Θα τα καταφέρουμε»

Με συνοπτικές διαδικασίες έγινε το μεσημέρι η «αλλαγή φρουράς» στην πρωθυπουργία, με τον 39χρονο Σεμπαστιάν Λεκορνού να διαδέχεται τον Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος παραιτήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, καθώς δεν κατάφερε να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση. Φαίνεται ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν, ακολουθώντας τις προτροπές των υπουργών του, θέλησε να επισπεύσει τις διαδικασίες για να μην αντιμετωπίσει εντελώς ακυβέρνητη η Γαλλία τις σημερινές κινητοποιήσεις.



Ο Λεκορνού είναι ένας από τους νεότερους πρωθυπουργούς στην ιστορία της χώρας. Είχε διατελέσει μέχρι σήμερα υπουργός Άμυνας και θεωρείται πιστός συνεργάτης του προέδρου Μακρόν. Σε σύντομη ομιλία του, τόνισε ότι «η αστάθεια και η πολιτική και κοινοβουλευτική κρίση που διανύουμε μας επιβάλλουν να είμαστε εγκρατείς και ταπεινόφρονες». Για να προσθέσει ωστόσο: «Θα τα καταφέρουμε, τίποτα δεν είναι αδύνατον». Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Λεκορνού άρχισε τις επαφές με εκπροσώπους των κομμάτων και των συνδικάτων.

Ανησυχία για τα οικονομικά στοιχεία

Ο χρόνος πιέζει, καθώς η Γαλλία δεν έχει ακόμη προϋπολογισμό για το τρέχον έτος, ενώ στην Εθνοσυνέλευση οι τρεις μεγάλες πολιτικές παρατάξεις (Κεντρώοι, εθνολαϊκιστές και αριστεροί) αλληλοκατηγορούνται για τη σημερινή κατάσταση. Ο δείκτης ανάπτυξης δεν ξεπερνά το 0,6%, ενώ το δημόσιο χρέος της χώρας έχει εκτοξευθεί στο 114% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) και το έλλειμμα του προϋπολογισμού εκτιμάται στο 5,4%.



Πηγές: dpa, AFP, ARD

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.