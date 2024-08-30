Στις 27 Αυγούστου, ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού επικοινωνίας για τις διασυνοριακές ροές δεδομένων.

Ο μηχανισμός αποτελεί παραδοτέο της πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε το 2023 μεταξύ της Αντιπροέδρου κ. Γιούροβα και του Αντιπροέδρου κ. Zhang Guoqing στον ψηφιακό διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Κίνας, καθώς και στον οικονομικό και εμπορικό διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Κίνας μεταξύ του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου κ. Ντομπρόβσκις και του Aντιπροέδρου κ. He Lifeng. Σκοπός του μηχανισμού είναι να βρεθούν τρόποι διευκόλυνσης των διασυνοριακών διαβιβάσεων δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς και συμμόρφωσής τους με την κινεζική νομοθεσία για τα δεδομένα. Το ζήτημα αυτό τέθηκε επίσης από την Πρόεδρο κ. φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ στη συνάντησή τους, τον Δεκέμβριο του 2023, με τον Πρόεδρο της Κίνας κ. Xi Jiping, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων με τον Πρωθυπουργό της Κίνας κ. Li Qiang, στο πλαίσιο της τελευταίας συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας.

Στην πρώτη επίσημη συνεδρίαση του νέου μηχανισμού, ο οποίος αποτελεί την πρώτη δομή συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών για το ζήτημα αυτό, η ΕΕ επισήμανε ότι επιθυμεί να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες ανησυχίες που εξέφρασαν οι επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Κίνα όσον αφορά τις διασυνοριακές ροές δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα.

Οι ροές δεδομένων είναι απαραίτητες για το εμπόριο. Σημαντικό μέρος των άμεσων ξένων επενδύσεων ΕΕ-Κίνας εξαρτάται από την ικανότητα των εταιρειών να διαχειρίζονται τη διασυνοριακή ροή των δεδομένων τους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε κλάδους όπως ο χρηματοπιστωτικός και ασφαλιστικός τομέας, η φαρμακοβιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία και η τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι διασυνοριακές ροές δεδομένων είναι καίριας σημασίας για τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και είναι απαραίτητες για την ευημερία των επιχειρήσεων.

Τα τελευταία χρόνια, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην Κίνα αντιμετωπίζουν αυξανόμενη αβεβαιότητα και δυσκολίες στην εξαγωγή δεδομένων από την Κίνα. Εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τη συστηματική εφαρμογή εγκρίσεων ασφαλείας στις εξαγωγές όλων των «σημαντικών δεδομένων», από το 2022 που θεσπίστηκε ο νόμος περί μέτρων αξιολόγησης της ασφάλειας των εξαγωγών δεδομένων. Η ανησυχία αυτή επιδεινώθηκε περαιτέρω από την αβεβαιότητα ως προς το τι συνιστά «σημαντικά δεδομένα», δεδομένου ότι μέχρι στιγμής η έννοια έχει οριστεί ασαφώς και εφαρμόζεται ευρύτατα. Οι περιορισμοί στη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων συμβάλλουν επίσης σημαντικά στη μείωση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων επενδυτών στην Κίνα.

Προβλέπεται περαιτέρω συνεργασία σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και σε τεχνικό επίπεδο για ανασκόπηση της προόδου σε πολιτικό επίπεδο με την επόμενη κατάλληλη ευκαιρία.

Κορίνα Γεωργίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.