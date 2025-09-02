«Τρόικα» Σι, Πούτιν, Μόντι και τα μηνύματα στον Τραμπ: Τα συμπεράσματα από τη σύνοδο της Κίνας

Η ετήσια σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) ολοκληρώθηκε στην Τιαντζίν με ενδείξεις στενότερων σχέσεων μεταξύ των μελών της, σε μια εποχή που ο κόσμος ταράζεται από τις εμπορικές πολιτικές και τους δασμούς των ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNBC. Η διήμερη εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 20 ηγέτες μη δυτικών χωρών, θεωρήθηκε ως επίδειξη της φιλοδοξίας του Πεκίνου για μια νέα παγκόσμια τάξη ασφάλειας και οικονομίας που αποτελεί πρόκληση για τις ΗΠΑ.

Σε μια επίθεση κατά της εκστρατείας δασμών του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στους ομολόγους του στην εναρκτήρια ομιλία του τη Δευτέρα ότι «οι σκιές της νοοτροπίας του Ψυχρού Πολέμου και της εκφοβιστικής συμπεριφοράς δεν έχουν διαλυθεί, ενώ νέες προκλήσεις συσσωρεύονται». Ο κόσμος έχει εισέλθει σε «μια νέα φάση αναταραχής» με την παγκόσμια διακυβέρνηση να βρίσκεται σε «νέο σταυροδρόμι», δήλωσε ο Σι, καλώντας σε κοινές προσπάθειες για την οικοδόμηση ενός «πιο δίκαιου και ισορροπημένου πλαισίου διεθνούς διακυβέρνησης».

Σε ποιο βαθμό θα υλοποιηθεί η προσπάθεια του Πεκίνου να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια τάξη, μένει να φανεί. Στο μεταξύ, ακολουθούν παρακάτω τα βασικά συμπεράσματα από τη σύνοδο κορυφής του SCO:

Σχέσεις Κίνας - Ινδίας

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση σε κινεζικό έδαφος μετά από επτά χρόνια, μοιραζόμενοι το όραμα να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι.

Οι ηγέτες των δύο πιο πυκνοκατοικημένων χωρών του κόσμου — που αντιπροσωπεύουν περίπου 2,8 δισ. ανθρώπους — δεσμεύτηκαν να εντείνουν τη συνεργασία τους και να εργαστούν για την επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης τους για τα σύνορα.

Η προσέγγιση έρχεται σε μια στιγμή που και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν πιέσεις από τους υψηλούς δασμούς των ΗΠΑ. «Ο Μόντι και ο Σι χρησιμοποίησαν όλες τις διπλωματικές δηλώσεις που είχαν στη διάθεσή τους για να σηματοδοτήσουν μια νέα δέσμευση... εν μέρει λόγω των υψηλών δασμών που επέβαλε ο Τραμπ και στις δύο χώρες», δήλωσε η Γουέντι Κάτλερ, ανώτερη αντιπρόεδρος του Asia Society Policy Institute.

Ωστόσο, η Ινδία παραμένει επιφυλακτική απέναντι στην πλημμύρα φθηνών κινεζικών εισαγωγών που απειλούν τις εγχώριες βιομηχανίες της, ενώ οι συνοριακές διαφορές απέχουν πολύ από την επίλυσή τους. Οι σχέσεις της Κίνας με το Πακιστάν παραμένουν επίσης ένα σημείο τριβής στις σχέσεις μεταξύ Νέου Δελχί και Πεκίνου.

«Η βελτίωση των εμπορικών σχέσεων δεν θα είναι εύκολη», δήλωσε η Κάτλερ, σημειώνοντας ότι το Νέο Δελχί πιθανότατα θα διατηρήσει τα περιοριστικά μέτρα μετά από μια σειρά υποθέσεων αντιντάμπινγκ κατά των κινεζικών εισαγωγών.

Τρόικα Σι, Πούτιν, Μόντι

Η σύνοδος κορυφής κατέγραψε επίσης τον Σι, τον Μόντι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε φιλικό κλίμα και να γελάνε μαζί στο περιθώριο της SCO, σε μια εποχή που οι ΗΠΑ κατηγορούν την Ινδία και την Κίνα ότι τροφοδοτούν τον πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας.

Η Ινδία έχει γίνει στόχος των υψηλών δασμών του Τραμπ, το Κρεμλίνο έχει αγνοήσει τις πιέσεις της Ουάσιγκτον για ειρήνη στην Ουκρανία και το Πεκίνο συνεχίζει να διαφωνεί με τις ΗΠΑ σε θέματα εμπορίου, τεχνολογίας και γεωπολιτικής.

Ο συμβολισμός της συνάντησης των τριών ηγετών προβάλλει την Κίνα ως εναλλακτική επιλογή έναντι των ΗΠΑ ως εταίρου. Ο Τραμπ «δίνει νέα πνοή» στη σύνοδο κορυφής, προσφέροντας στην Κίνα την ευκαιρία να παρουσιάσει τη διπλωματία της ως πιο αξιόπιστη από αυτή της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Τζέρεμι Τσαν, ανώτερος αναλυτής του Eurasia Group.

Ο Μόντι είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι η Ινδία και η Ρωσία στάθηκαν δίπλα-δίπλα ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, αφού ο Πούτιν αποκάλεσε τον Μόντι «αγαπητό φίλο» του, περιγράφοντας τις σχέσεις τους ως «φιλικές». Αργότερα τη Δευτέρα, ο Μόντι δημοσίευσε στο X μια φωτογραφία του με τον Πούτιν μέσα στη θωρακισμένη λιμουζίνα Aurus του Ρώσου ηγέτη.

«Η Ινδία χρησιμοποιεί αυτό το γεγονός για να στείλει έμμεσα ένα μήνυμα στην Ουάσιγκτον, ότι διαθέτει στρατηγικές επιλογές, όχι μόνο στο Πεκίνο, αλλά και στη Μόσχα», δήλωσε ο Τσαν. Για τη Ρωσία, η SCO παραμένει επίσης μία από τις λίγες διεθνείς πλατφόρμες όπου ο Πούτιν δεν βρίσκεται σε αμυντική θέση, αναδεικνύοντας τους διαρκείς δεσμούς της Μόσχας με σημαντικούς ασιατικούς εταίρους, παρά τις δυτικές κυρώσεις.

Οδικός χάρτης για τη συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Η σύνοδος του SCO επιβεβαίωσε τις δεσμεύσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας «τα ίσα δικαιώματα όλων των χωρών να αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη».

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τις δηλώσεις του Κινέζου πρωθυπουργού Λι Τσιανγκ σε άλλη διάσκεψη για την τεχνητή νοημοσύνη που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στη Σαγκάη, όπου πρότεινε τη δημιουργία ενός οργανισμού για τον συντονισμό των παγκόσμιων προσπαθειών για τη ρύθμιση της ταχέως εξελισσόμενης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

Τα μέλη του SCO, σε κοινή δήλωση, δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για τη μείωση των κινδύνων και τη βελτίωση της ασφάλειας και της υπευθυνότητας της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας, ενώ δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν και έναν οδικό χάρτη για την κοινή συνεργασία και ανάπτυξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε δήλωση μετά το Φόρουμ Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, το Πεκίνο κάλεσε τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός κέντρου συνεργασίας για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ δεσμεύτηκε να προωθήσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα και να μοιραστεί προηγμένες τεχνολογίες.

Μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα

Ορισμένα κράτη μέλη συμφώνησαν να ιδρύσουν μια αναπτυξιακή τράπεζα SCO, κάτι που θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της ένωσης για τη δημιουργία ενός εναλλακτικού συστήματος πληρωμών που θα μειώσει την εξάρτηση από το αμερικανικό δολάριο.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), η οποία ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων σε αναπτυσσόμενες χώρες, ως άμεση εναλλακτική λύση προς την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης.

Αν και η προτεινόμενη αναπτυξιακή τράπεζα ενδέχεται να μη φτάσει το μέγεθος της AIIB, αντανακλά ωστόσο τη φιλοδοξία του Σι να τοποθετήσει τον εαυτό του ως τον «αρχιτέκτονα» ενός πλαισίου παγκόσμιας διακυβέρνησης υπό την ηγεσία της Κίνας, δήλωσε ο Στίβεν Οκούν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων APAC Advisors.

Το Πεκίνο δεσμεύτηκε επίσης να χορηγήσει 2 δισ. γουάν (280 εκατ. δολάρια) σε δωρεάν βοήθεια προς τα κράτη μέλη φέτος και άλλα 10 δισ. γουάν (1,4 δισ. δολάρια) σε δάνεια προς τα μέλη του οργανισμού τα επόμενα τρία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

