Πέντε ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα κατέρριψε η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα

Επιβλήθηκαν περιορισμοί για κάποια ώρα στο αεροδρόμιο Νταμαντιένταβα, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα της Ρωσίας, και σε κάποια ακόμη στην κεντρική Ρωσία

drone

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν πέντε ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που κατευθύνονταν στη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Σε σειρά αναρτήσεών του τις πρώτες πρωινές ώρες, ο αιρετός ανέφερε πως ειδικοί εξέταζαν τα συντρίμμια εκεί όπου κατέπεσαν. Δεν έκανε λόγο για θύματα.

Επιβλήθηκαν περιορισμοί για κάποια ώρα στο αεροδρόμιο Νταμαντιένταβα, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα της Ρωσίας, και σε κάποια ακόμη στην κεντρική Ρωσία.

